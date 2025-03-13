難忘當六合彩替工 歐錦棠稱無人能及夏春秋

昔日跟夏春秋合作的藝人紛紛在網上悼念，包括「六合彩女神」蔡運華，曾任《六合彩》主持的她昨日在社交平台分享跟夏春秋合照，寫道：「擔任《六合彩》主持的那幾年，榮幸能與冬叔一起主持六合彩40周年的特別攪珠節目，他親和又幽默，有幸曾一起工作，獲益良多，意義非凡，謝謝你。再見。」

歐錦棠稱夏春秋說：「The six drawn numbers are……」是香港人熟悉一輩子的聲音，也是不少人期待晉身富翁的第一把聲音。他回憶小學時有機會到電視台做現場觀眾，夏春秋是主持之一，看他即場表現，莊諧並重，難得在鏡頭後，還照顧觀眾感受，親切閒談，另一主持早已板起臉往休息了。歐錦棠表示加入亞視第一個節目是主持《下午茶》，當時最年輕的他首日開工便跟夏春秋合作，「冬叔沒有擺架子並循循善誘，陪我NG以幽默化解尷尬」。曾任《六合彩》替工的歐錦棠稱當《六合彩》攪珠主持，時間短、局限多、責任大，不是人人可以勝任，大讚沒有人比夏春秋做得更加手到拿來和親切。

夏春秋曾報錯號碼被質疑

此外，夏春秋年前接受香港演藝人協會訪問，說當年因身高所限做不到小生，雖然自覺樣貌不輸蝕，但不夠高，不能永遠做學生、兒子角色，故轉型做主持。他提到一次《六合彩》搞珠直播時，跌出「10」號，受燈光折射影響，睇錯「18」號，剛巧跟住的號碼是「18」，因此收很多信提出質疑，認為他預先知道會出「18」，事後在燈光方面改善，不再睇錯。

娛樂組