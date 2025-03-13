監製陳果嫌《淺淺歲月》劇本平淡險「胎死腹中」 葉童撐道出女人心聲有價值

記者：柯美

攝影：劉永銳

《淺淺歲月》以香港婚姻為主題，講述堅信「一生只愛一次」的靜芬（葉童飾），面對丈夫麒振（謝君豪飾）出軌及家人的不理解，仍以愛陪伴前夫走完人生最後一段路。新片戲種與陳果過往執導電影完全不同，答應擔任監製，全因被謝淑芬的熱誠打動，「她為了將自己的真人真事拍成電影，走去學編劇，然後寫成小說《完了，就是緣》發行，再找來編劇呂筱華共同編寫《淺淺歲月》劇本，更賣樓套現500萬元開戲，很佩服她」。

陳果遇過無數原諒出軌丈夫個案

雖然決定開拍，但籌備期間，陳果多翻掙扎是否該繼續下去，因平時自編自導一氣呵成，知道自己想要什麼，呂筱華和謝淑芬以編劇及自身經驗寫劇本，不是站在導演角度出發，沒考慮到能否將文字化成影像等問題，大家討論了多個月，他笑說：「搞到葉童以為電影胎死腹中！」他承認現代女性未必喜歡女主角靜芬對出軌前夫不離不棄的決定，不過事情若真的發生在她們身上，可能她們會有同樣選擇，「我雖然沒結婚，但年紀都不小，見過無數這種事情發生，女人反面時會好絕情，冷靜過後，都會如本片女主角一樣寬容，願意照顧前夫。我最初睇完劇本都覺得『嘩，點樣拍，咁家常便飯嘅嘢』，唯有在結構上做到不正常」。

葉童持續成長鞏固夫妻關係

葉童喜歡《淺淺歲月》夠純粹，只講「靜芬」的心路歷程和經歷，「婚姻對女性來說很重要，出現第三者的時候，大家如何面對和處理？很多人覺得是很普通的事，毋須拍成電影，但故事道出很多女人心聲」。今年是葉童和丈夫陳國熹結婚37周年，談到夫妻相處之道，她說：「我沒刻意記住結婚幾多周年，最重要是各自給予對方多些空間，當然認定對方就是伴侶，但對方並非你的資產，我要做多些自己喜歡的事，要成長，大家的關係才會更鞏固。」

對於全片用手機拍攝，葉童承認初時不習慣，要時間適應，「像家庭式作業，模式要調整吓，不要執著於鏡頭和光源在哪裏，最重要做好自己和家人的戲分，其他交由導演去捕捉」。陳果自言身經百戰也不習慣，「我一直想嘗試用手機拍戲，因有外國導演用過手機拍戲，拍竣後，覺得手機拍攝好處在於方便快捷，不過技術上沒太大好處，電影工業不會因手機而改變，因本身好紮實，但可鼓勵一些有志拍戲的年輕人，在成本不足下，可以用這方法拍攝」。

陳果透露《淺淺歲月》拍攝手法分3個階段，初時用廣角鏡頭（wide shot），然後中景，到最後大特寫，「人生就是這樣，初時覺得世界好闊，睇不到自己，去到中段，有人離開，才慢慢看回自己，然後大特寫自己，將靜芬的情感用這種結構表達出來」。新片題材冷門，問陳果可擔心票房？他說：「理唔到咁多。」

陳果稱電影圈自然定律適者生存

古天樂早前表示今年香港電影進入寒冬期，預計開戲大規模縮減，去到一個幾恐怖地步，希望政府多幫助香港電影業。陳果承認現在開戲的確很困難，因缺乏「金主」投資，加上新冠疫情令大眾改變生活習慣，愛在家中睇電視和手機，要改變他們入戲院欲望有難度，他苦笑說：「現在自生自滅，這個世界自自然然有人生存到，有人被淘汰，是自然定律，做得幾多就幾多，無人睇咪死而後生。其實政府已幫助了很多，有人講現在最大老闆是政府，因首部劇情片都是政府出資拍攝，再幫不知可以幫到什麼？」葉童承認現在觀眾愈來愈有要求，製作必須精益求精。

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