【開箱】《零日風暴》 政治驚慄題材虎頭蛇尾 羅拔狄尼路演技難救

前總統出山領導調查委員會

《零日風暴》講述總統穆倫（羅拔狄尼路飾）卸任後撰寫回憶錄，卻遲遲未能成書，太太舒拉（鍾艾倫飾）準備角逐第二巡迴上訴法院法官，女兒艾莉珊卓（莉絲卡彭飾）則是國會議員，但父女關係疏離。當美國受到龐大網絡攻擊，造成重大傷亡，現任總統米契邀請穆倫出山，領導零日攻擊調查委員會，揪出幕後黑手，以防止更嚴重災難發生。當所有輿論都把矛頭指向俄羅斯，真相又是否如此？

《零日風暴》只有6集，可撥歸為迷你劇，第一集拍得相當緊湊，先是交代穆倫的日常生活，都是規律地跑步游泳然後吃早餐，跟住出版社派代筆安娜來訪，用柔軟身段刺探到底前總統幾時可整理所有資料，就在她離開時出現交通燈混亂，然後是車禍，接着交代美國遭受大規模網絡攻擊，死傷枕籍，完全一氣呵成。翌日清早穆倫前私人助理羅傑（謝西派蒙斯飾）登門，邀請他到災場視察，其實是想他出山幫總統米契主持調查委員會。穆倫過往十分受愛戴，透過安娜之口道出他是近年唯一可團結兩黨的總統，但他選擇不連任，並因此跟女兒艾莉珊卓有嫌隙。一如羅傑所料，當穆倫抵達紐約災場，見民衆要起衝突，立即透過陳詞及個人魅力，平息了一場紛爭，順理成章接下調查委員會主席一職。這一集的尾聲卻來個大轉折，穆倫經常聽到神秘音樂，發現安娜未死，還在記者群中，忘記了夾萬密碼，甚至錯認一名已為他工作多年的管家。首集的懸念其實設定不錯，讓觀衆狐疑到底背後有什麽陰謀；而且各方矛頭指向俄羅斯，又有名嘴格林（丹史提芬飾）不斷針對穆倫。

演員表現可觀

劇情走下去，揭露幾乎所有政客都有秘密，包括看來道貌岸然的穆倫；政商勾結之外，貪戀權力的政客才是製造災難的始作俑者。片中提及的網絡攻擊、陰謀論、假資訊等，似乎亦對應當下美國政局。不過此劇太多鏡頭集中在穆倫的焦慮與懷疑表情，翻開筆記本看「誰殺了斑比」更是多次重複，幾乎每集不缺；緊張的動作場面卻不多，很容易令觀衆失去焦點。然而看似很難查出的真兇，結尾兩集又很快的揭露出來，只是糾結於會否大義滅親。

《毒門教母》艾力紐曼（Eric Newman）監製的《零日風暴》，最可觀是一班演員，羅拔狄尼路的戲分最重，大概等於擔正兩部電影；《美帝崩裂》謝西派蒙斯佔戲亦重，雖然角色有個悲劇結局，但他扮演的羅傑是複雜人物，周旋在政要、富商與女友艾莉珊卓之間，他演得不錯，帶出人物的多面向，沒有被影帝級的羅拔狄尼路比下去。