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娛樂

Taylor Swift包辦日本金唱片大獎年度藝人專輯

【明報專訊】第39屆金唱片大獎昨公布得獎名單，日本樂隊Mrs. GREEN APPLE及美國樂壇天后Taylor Swift同屬首次獲頒年度藝人大獎，後者憑《The Tortured Poets Department》兼奪年度專輯（外國），跟日本男團Snow Man《RAYS》（日本）及韓國男團Seventeen《SEVENTEEN BEST ALBUM「17 IS RIGHT HERE」》（亞洲）分庭抗禮。Seventeen亦蟬聯最佳亞洲藝人，正好為下月24日開始舉行的日本巡迴粉絲見面會造勢。

日本金唱片大獎以統計過去一年的唱片銷量、MV播放及串流下載數字為依據，Snow Man除了專輯大賣，《LOVE TRIGGER／We'll go together》亦奪得年度單曲；至於串流平台方面，日本組合Creepy Nuts及韓國女團ILLIT分別憑大熱歌曲《Bling-Bang-Bang-Born》和《Magnetic》，同時獲頒年度下載及串流歌曲；Blackpink成員Rose與男歌手Bruno Mars合唱「洗腦歌」《APT.》，同時贏得外國部門的年度串流歌曲獎。

相關字詞﹕Creepy Nuts Snow Man Mrs. GREEN APPLE Taylor Swift 日本金唱片大獎

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