Taylor Swift包辦日本金唱片大獎年度藝人專輯

日本金唱片大獎以統計過去一年的唱片銷量、MV播放及串流下載數字為依據，Snow Man除了專輯大賣，《LOVE TRIGGER／We'll go together》亦奪得年度單曲；至於串流平台方面，日本組合Creepy Nuts及韓國女團ILLIT分別憑大熱歌曲《Bling-Bang-Bang-Born》和《Magnetic》，同時獲頒年度下載及串流歌曲；Blackpink成員Rose與男歌手Bruno Mars合唱「洗腦歌」《APT.》，同時贏得外國部門的年度串流歌曲獎。