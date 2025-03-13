《邊境奇襲》蟬聯Netflix收視冠軍 《愛你的梅根》敬陪末席

《愛情潛到寶》姬韓遜（Kate Hudson）主演的《逆轉狂籃》以1220萬觀看次數，在英語節目收視榜稱冠，第3周上架的《零日風暴》緊隨其後，《毒鎮》則佔第3位。哈里王子太太梅根主持的生活節目《愛你的梅根》，本月4日上架，以260萬觀看次數，在十大英語節目收視榜敬陪末席。非英語節目方面，哥倫比亞劇《謎樣梅杜莎》以680萬觀看次數稱冠，波蘭《死亡印記》緊隨其後，德國《機駭管家》佔季軍位置。《德魯納酒店》IU與《青春紀錄》朴寶劍首次合作的《苦盡柑來遇見你》上周五（7日）上架，短短3日錄得360萬觀看次數，位列第4。第5至10位順次為意大利劇《豹》、 印度《毒梟煮婦》、南非《海岸花店》、日本動畫《坂本日常》、韓國《愛情發芽中》及 土耳其《摧花謎墓》。