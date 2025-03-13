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娛樂

《邊境奇襲》蟬聯Netflix收視冠軍 《愛你的梅根》敬陪末席

【明報專訊】影視串流平台Netflix公布3月3至9日的一周收視，墨西哥電影《邊境奇襲》以2210萬觀看次數，蟬聯非英語電影榜首，亦是上周Netflix最多人觀看的節目，法國《暗戰二捕曲》及日本《鬼城殺》 分佔亞季，第4至10位順次為德國《魅味》、印度《真愛小誤會》、丹麥《哥本哈根愛的故事》、印度《尋妻荊途》、菲律賓《冒牌上流族》、挪威《雪中錯軌》及巴西紀錄片《天后背後：巴西巨星Anitta傳記》。動畫《皮老闆大電影》以1430萬觀看次數僅次於《邊境奇襲》，成為上周Netflix最多人觀看節目亞軍，並在英語電影榜登頂，動畫《壞蛋獎門人4》及紀錄片《狂亂背後：曼森家族謀殺案》分佔亞季。

《愛情潛到寶》姬韓遜（Kate Hudson）主演的《逆轉狂籃》以1220萬觀看次數，在英語節目收視榜稱冠，第3周上架的《零日風暴》緊隨其後，《毒鎮》則佔第3位。哈里王子太太梅根主持的生活節目《愛你的梅根》，本月4日上架，以260萬觀看次數，在十大英語節目收視榜敬陪末席。非英語節目方面，哥倫比亞劇《謎樣梅杜莎》以680萬觀看次數稱冠，波蘭《死亡印記》緊隨其後，德國《機駭管家》佔季軍位置。《德魯納酒店》IU與《青春紀錄》朴寶劍首次合作的《苦盡柑來遇見你》上周五（7日）上架，短短3日錄得360萬觀看次數，位列第4。第5至10位順次為意大利劇《豹》、 印度《毒梟煮婦》、南非《海岸花店》、日本動畫《坂本日常》、韓國《愛情發芽中》及 土耳其《摧花謎墓》。

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