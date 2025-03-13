金秀賢「愛金賽綸」情信曝光 一日脫粉46萬 廣告商劃清界線 新劇播出日期未定

金賽綸遺屬前日接受韓國YouTube頻道「橫豎研究所」訪問，揭露她自2015年11月開始跟金秀賢拍拖6年的秘密，又指男方開設的經理人公司GoldMedalist，在2024年3月發信要求她立即償還2022年5月醉駕被捕後，公司代她支付的7億韓圜（約370萬港元）予《獵犬》製作公司的違約金。事件曝光後，GoldMedalist兩度發聲明否認，聲稱會採取法律行動應對虛假報道。

雖然金秀賢一方否認戀情，但「橫豎研究所」表示擁有兩人過千張合照，足以證明他跟未成年的金賽綸拍拖，「暖男」形象迅即崩壞，隨即掀起「脫粉潮」，金秀賢的社交媒體Instagram粉絲數目由高峰期2126萬，短短一日流失46萬人，截稿前只剩2080萬。不少網民留言「入獄吧」、「杯葛他」。另外，韓國一個擁有46萬粉絲的金秀賢應援網站亦宣布關閉，最後一則帖文寫上「曾受尊敬的演員，再見了」。

金秀賢缺席G-Dragon節目錄影

另外，金秀賢原定今天（13日）參與男團BigBang隊長G-Dragon（GD）主持的MBC電視台綜藝節目《Good Day》錄影，GoldMedalist昨宣布他將缺席。事實上，不少網民留言要求他退出節目，避免殃及GD和收視。

去年憑《淚之女王》人氣急升的金秀賢，廣告代言合約亦隨之增加，隨着事態發展急劇變壞，化妝品牌Dinto率先宣布「暫停所有代言活動」；濟州航空公司、Homeplus超級市場、戶外服飾EiDER及生活用品LG等相繼抽起官方網站的廣告照片，韓媒估計類似情况將會陸續有來。

女方家長反對雙金拍拖

「橫豎研究所」要求金秀賢公開向金賽綸遺屬道歉，否則繼續爆料，昨日傍晚再開直播，除了公開二人另一親吻合照外，同時上載男方2018年6月寫給金賽綸的情信，內容包括他在軍中的生活瑣事，當然還有情話綿綿，例如他寫上：「入伍已經8個月，距離退役還有一年多，雖然見不到你……我真的好想跟你說『想念你』。」另一封情信更直接講「我愛你」，信件署名「身在遠方的金一兵」，並附有多張軍裝照片。當時金賽綸只有18歲，金秀賢於2017年10月以陸軍現役兵身分入伍，並於2019年7月退伍，時間上跟情信內容脗合。

遺屬受訪時稱，金秀賢主動親近金賽綸，由於二人年紀相差12歲，所以女方家長一直反對拍拖，但他表現誠意，再三強調出於真心，又游說她簽約成為GoldMedalist旗下藝人，好讓他能好好照顧。據報金賽綸剛滿20歲時，二人甚至談婚論嫁，但最終分手收場。

韓媒Dispatch昨日亦跟進報道，記者訪問GoldMedalist發言人，後者為2023年3月向金賽綸發信要求還款一事解釋，指有關信件以掛號形式寄出，純屬慣常行政程序，強調金秀賢透過經理人通知金賽綸「有閒錢才償還」；記者對此表示懷疑，從金賽綸生前向親友透露她無力還債，致電金秀賢請求協助，讓她分期攤還但得不到回覆的焦急表現，認為公司言論與事實不符。

鄰居稱金賽綸手腕有傷痕

另一方面，Dispatch記者在金賽綸自殺當日，曾到寓所附近採訪，她的鄰居表示「曾見過她坐在走廊樓梯上哭泣，狀甚可憐」，於是上前安慰；又指她手腕上有多處傷疤，懷疑她曾自殘，「我想她的生活一定很不如意」。