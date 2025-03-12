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娛樂

【開箱】《門逃》 曉格蘭特演技令人心寒

【明報專訊】《無聲絕境》系列金像編劇史葛碧克（Scott Beck）和拜恩活士（Bryan Woods）自編自導，《旺卡》曉格蘭特（Hugh Grant）主演驚慄片《門逃》（Heretic），去年11月在美國上映叫好叫座，以製作費不足1000萬美元（約7800萬港元）換取全球票房5837萬美元（約4.55億港元），回報相當理想，更為曉格蘭特帶來金球獎和「英國奧斯卡」BAFTA最佳男主角提名。此片上周四（6日）在港開畫，在《哪吒之魔童鬧海》、《米奇17號》及《驅魔黑修女》等新舊電影夾擊下，變得乏人問津，實在令人嘆息。

女傳教士成甕中鱉

美國獨立影視製作公司A24近年屢有佳作，由《奇異女俠玩救宇宙》、《鯨》到《美帝崩裂》都叫人拍案，《門逃》亦不例外，從預告片段令人誤以為是《禁室殺戮》同類型血腥動作片，講述曉格蘭特在迷宮般的古老大宅如何殘殺兩名傳教少女的故事？非也！在片長110分鐘裏，男方僅以滔滔不絕的反宗教言論，已幾乎把兩女嚇個半死，精彩示範何謂兵不刃血。

《門逃》故事講述《完美伴侶》蘇菲戴卓爾（Sophie Thatcher）及《法貝曼：造夢大師》嘉兒伊斯（Chloe East），分別飾演教會傳教士巴恩斯和帕克斯頓，她倆在暴風雪下登門向英國獨居男子列特（曉格蘭特飾）傳教，結果遭他設計陷害，淪為甕中之鱉，在求救無門的情况下，被迫跟這名反宗教狂熱分子展開心理困獸鬥。

在美國社會高舉宗教、性別和種族平權旗幟的今天，《門逃》導演反其道而行，透過電影宣揚反覺醒思想，跟美國總統特朗普在大選期間批評多元文化荼毒青少年如出一轍。戲中曉格蘭特旁徵博引，批評宗教的虛偽，甚至借用《大富翁》遊戲和英國搖滾樂隊Radiohead歌曲的抄襲官司作例子，嘗試以通俗方式，解釋各種宗教互相抄襲的過程，就連莊周夢蝶的中國傳統哲學思想亦有提及，為不諳宗教學說的觀眾提供一個有趣的切入點，可謂用心良苦。

電影結局前，曉格蘭特一語道破宗教的真理就是「控制」，偏激與否見仁見智，至少提供一個討論空間。片尾出現在嘉兒伊斯手指上的蝴蝶，無論是否幻覺，都已無關重要，牠為倖存者帶來一絲希望才是實際。

演技出色卻欠提名

曉格蘭特擅演喜劇及愛情片如《旺卡》、《BJ單身日記：我為仔狂》及《柏靈頓：秘魯大冒險》等，《門逃》飾演反宗教分子令人眼前一亮，由電影開場迎接兩女傳教士入屋的君子表現，逐漸以試探式口吻挑戰女方的私隱尺度，再撕破面具以狂妄自大態度逗玩二人，最後才露出殺人不眨眼的真實獸性，曉格蘭特演來眉頭額角都是戲，眼神陰森可怖，無論是戲中對手抑或觀眾看罷都覺心寒。

從美國「爛番茄」網站綜合280篇影評文章，此片得分高達91%已可見一斑。今屆奧斯卡最佳男主角提名卻欠曉格蘭特一個交代，情况就如金像影帝丹素華盛頓（Denzel Washington）未能憑《帝國驕雄II》入圍最佳男配角一樣，實在令人難以信服。

上映日期：3月6日

相關字詞﹕嘉兒伊斯 蘇菲戴卓爾 曉格蘭特 門逃 開箱

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