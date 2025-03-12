【娛樂場】台劇《童話故事下集》 揭示最真實夫妻日常

柯佳嬿角色金句引人妻共鳴

《童話故事下集》上月在網上串流平台Netflix上架，火速登台灣區域影集排行榜第一位，飾演「厭世人妻」的柯佳嬿，角色性格爽直，常爆金句大獲好評，不少網民說她將人妻心聲說出來。其中一幕林宜玲跟侄女講童話故事，無情說：「童話故事都是騙人的，王子都長一樣，他娶完白雪公主不夠，還要娶睡美人，公主都被重婚了。」侄女大喊「騙人」，引得觀眾爆笑。

柯佳嬿對於角色獲大家喜愛，覺得可能因為林宜玲在很多時候講出了實際生活中不可能說出口的話，替大眾發泄，所以大家喜歡聽，很開心角色有這樣的功用，「我喜歡喜劇，今次拍攝時連續高能量演出感到很累，但每場戲跟導演、演員都在想這邊能做點什麼，那邊能加點什麼，每天都玩得很開心，人生有時候就是很荒謬，試着把這些荒謬的情境演成喜劇也不錯」。

柯佳嬿不認同「婚姻是愛情墳墓」

柯佳嬿現實中與歌手謝坤達結婚7年，像劇中一樣經歷「童話故事下集」，她認為就算沒結婚，交往20年一定也會從「童話故事上集」變「下集」，「不要說感情，友情也會，人生步入另一個階段一定會不同，體驗不同的風景和每個年齡遇到的不同事，發現不一樣的一面，不一定是壞事，就像是參與彼此的生命歷程，不可能一直都是一樣的」。她與謝坤達戀愛至結婚，一直在體驗新的階段、創造新的回憶，「我們從上集到下集沒什麼改變，隨着熟悉度，增加許多默契，讓內心變得很安定」。對於有人認為「婚姻是愛情的墳墓」，柯佳嬿不認為結婚就會讓感情消失，「不用因別人不順就不去結婚，若沒有婚姻，（愛情）可能也會死無葬身之地」。

劉以豪曾質疑「超級媽寶」是否存在

劉以豪飾演的「超級媽寶」，靚仔又可愛，加上他的演繹方法，讓觀眾無法討厭他。劉以豪謝謝大家包容，自言演出時很多行為都覺得太誇張，想說真的有這種人類存在嗎？最後試着理解並相信導演和拍檔柯佳嬿，大家相互溝通，慢慢找到最像角色會做的事情，他笑說：「不要忘了，《童話故事下集》終究還是有兩個字，叫『童話』。」