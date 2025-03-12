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娛樂

見譚嘉儀離巢爆喊嗌陰功 吳若希自認好曳 感恩無綫仍力撐

【明報專訊】吳若希前晚擔任晚宴表演嘉賓，對於同屬無綫旗下星夢娛樂的譚嘉儀日前爆喊宣布離巢，大表不捨，她稱事前不知譚嘉儀離巢，見對方喊得好陰功，祝福譚嘉儀愈來愈好。吳若希稱沒離巢之心，自認好曳仍獲公司力撐，多年來給予很多工作機會。同場上屆港姐冠軍莊子璇自掏腰包學戲和唱歌，稱機會是留給有準備的人，透露病危爸爸仍需留醫，現已清醒，不過說話欠邏輯。

記者：柯美

吳若希、莊子璇、周奕瑋和潘靜文前晚出席晚宴活動，吳若希被問到同是星夢娛樂的譚嘉儀日前在社交平台宣布離巢，爆喊說不捨，她說：「喊得好陰功，事前不知她離巢，都是睇Ig（Instagram）先知，我們同公司多年，她非常勤力，做多過本身應要付出的，盼日後在不同地方見面，希望佢all the best。」有否問候譚嘉儀？她謂：「未有，都是祝福她，相信她的決定經過深思熟慮，希望佢愈來愈好。」

吳若希透露與無綫的合約還有一段時間。對無綫非常忠心？吳若希說：「公司真的對我很好，我好曳，多年來無論有什麼事發生，突然去生小朋友，說話又得罪人，公司都好撐我，多年來給我很多機會，無論唱歌、拍劇和綜藝，有人欣賞是一件幸福的事，希望為公司做更多事情。」

吳若希擬在新節目公審老公

去年多在內地工作的吳若希否認豬籠入水，表示今年主力留港工作，稍後主持新節目，「節目會與觀眾互動，講吓是非和感情事，聽了一些故事，好精彩，希望引起大家討論」。會否分享自己的感情事？她說：「我的故事相比屬小兒科，期待兩性專家分享一些過案，到時會邀請藝人朋友上節目。」

是否想改善與老公關係？吳若希稱不需要改善，「最近家中冷氣機壞了，叫老公處理，不過佢想在夏天時才修理，希望他可以努力點」。她得知活動機構代理冷氣機，即說：「一陣上台唱歌要搲贊助，希望老公在我主持的節目出街前，將冷氣機修理好，不然我會在節目公審他。」

莊子璇稱病父曾私自拔喉

莊子璇與現場觀眾玩遊戲，表示有機會想唱歌表演，稍後會跟老師學唱歌，多一技傍身，盼之後有機會登台搵真銀，「現在單對單學戲，學費雖貴，但要打好個底，機會是留給有準備的人」。日前她透露父親病危，稱現正拍飲食節目《香港原味道》，盼盡快入劇組，充實點不會胡思亂想。問到父親病况？莊子璇說：「好了一點，大家一齊照顧他。（幾時出院？）醫生說要觀察一段時間，之前去探爸爸，他是清醒，不過說話有點不合邏輯，不明他說什麼，可能他早前不聽話自己拔喉，現在要觀察多一星期。」她承認心情有受影響，不過工作時會全情投入。

周奕瑋提醒赴日帶備防災包

周奕瑋和潘靜文任大會司儀，二人繼兩年前無綫台慶再合作，潘靜文開心再有機會跟前輩學習。周奕瑋否認是前輩，「在我眼中，Bob（林盛斌）和陸浩明才是前輩」。「日本通」周奕瑋籌備去日本拍節目，對於盛傳日本7月會發生大地震，他說：「一直有留意日本新聞，睇了科學報告和數據，事前會做多些資料蒐集，地球變化及天氣難以預測，有提醒朋友去日本要帶備防災包和下載日本警報App。」喜歡去日本旅行的潘靜文恨跟周奕瑋到當地拍旅遊節目，「有地膽帶路相信會更好玩」。

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