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娛樂

監製陳慶嘉呻電影市場前景悲觀 林淑賢：討論過減薪救市

【明報專訊】第23屆香港亞洲電影投資會（HAF）將於3月17日至19日舉行，新晉導演陳思樣執導、陳慶嘉監製的《海不揚波》，以及樊家駿執導、林淑賢監製的《不明事件》入圍今屆「發展中項目」（IDP），兩片可透過IDP尋找投資者。

樊家駿新片男角屬意吳慷仁

樊家駿執導《不明事件》是驚慄片，講述探員調查屍體發現案，逮捕疑犯後突然喪失辨認臉孔能力，但換來洞悉他人內心的黑暗本能；製作費約1000萬元，男主角屬意吳慷仁。樊家駿稱目前影業進入寒冬期，憂慮難找投資者，但電影涉及特技效果及很多動作場面，成本不能再減。反而監製林淑賢不太擔心投資者問題，稱現在有些途徑可以幫助這些項目，例如政府融資計劃，亦感慨今時不同往日，「現在千幾萬已經是大budget，但10年前千幾萬根本算不上什麼！」

陳思樣去年將《海不揚波》拍成短片，講述兩個在海邊一起生活及成長的少年，她說：「戲中講他們18歲及識閩南話，所以沒經驗的演員我也接受。」問資深電影人陳慶嘉，如何助陳思樣達成電影夢？他說：「我從沒寫過這類題材，但此片有趣之處是介乎親情、恩情及少許愛情，他們成長變化、出海捕魚及男性力量會好好睇。製作費可大可小，約600至1000萬元，現在開戲很困難，但有信心找到投資者。」

陳慶嘉身兼監製、導演、編劇，參與過的電影包括《英雄本色》、《野獸刑警》、《戀情告急》及《我談的那場戀愛》等。問到現在電影市道是否最差？他說：「以為2000年最困難，盜版猖獗加上外埠市場萎縮，重創香港電影業，怎料現在更慘！當年製作費縮減仍不停開戲，始終市場有需求。（前景如何？）整體是悲觀，在最困難時，我和陳嘉上都傾過，他跟我說『使乜咁擔心，電影最興旺嘅時候，我哋都係兩年先拍一部戲』。」

「電影題材有意思會找到投資者」

陳慶嘉續道：「政府已好好，幫助業界每年最少有10幾部電影開拍，包括融資、資助及首部劇情片，現在又有些過往沒投資過電影的投資者，例如最近上映的《看我今天怎麼說》，當中有利氏家族基金，只要題材有意思，我覺得會獲非專業投資者支持。」

談到《九龍城寨之圍城》、《破．地獄》票房破億元，其他電影卻慘淡收場，陳慶嘉說：「全世界都是這樣，如《哪吒之魔童鬧海》席捲全球，其他電影都輸，不是票房被分薄問題，是太大距離，要做到平均少少，市場才健康。」

業界有否談過如何救市？身為電影總會代表的林淑賢稱大家有討論過，有傾過減薪是否救市方法，「明白到散工在製作低潮時，生存條件變狹窄，但如何令老闆有意欲開戲也很重要。（減薪或凍薪集中在幕後工作人員，演員是否也需要減薪？）有好劇本，角色有發揮，演員的片酬有得傾」。樊家駿與陳思樣認為要樂觀面對，稱熱愛電影是他們堅持的動力。

記者：柯美

相關字詞﹕香港亞洲電影投資會（HAF） 林淑賢 樊家駿 陳思樣 陳慶嘉

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