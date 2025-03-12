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娛樂

「六合彩之父」夏春秋逝世 享年93歲 吳君如：我最愛嘅老豆走咗喇

【明報專訊】有「六合彩之父」稱號的夏春秋（冬叔 / 原名吳錦泉）離世，享年93歲。昨晚夏春秋女兒吳君如在社交平台上載冬叔年輕時的照片，泣告父親死訊：「我最愛嘅老豆走咗喇」。冬叔主持六合彩直播由1976—1993長達17年，形象深入民心。冬叔死訊傳出後，他的前媳婦江美儀及「六合彩之子」蔡國威感難過，江美儀留言：「願冬叔離開苦得樂 往生淨土 」，蔡國威回覆《明報》稱冬叔是非常值得尊重的前輩，他要做好六合彩不負冬叔名聲。鄭秀文、呂爵安、張繼聰、梁詠琪等皆悼念冬叔並安慰吳君如。

娛樂組

冬叔當年退休後仍很活躍，跟太太冬嬸恩愛出席活動，又為女兒吳君如的電影撐場；君如也不時分享跟父母的家庭照，但近年冬叔已沒有公開亮相。

「一生最大成就係生咗吳君如」

冬叔育有三子女，包括女兒吳君如與兒子吳君祥，他跟吳君如感情特別好，曾受訪時說：「我一生最大嘅成就，就係生咗吳君如。」當年君如中學畢業後加入娛樂圈，是冬叔穿針引線，曾替她報名麗的訓練班但沒有回音，後來帶她見劉芳剛，獲TVB藝員訓練班收錄。不過冬叔稱君如之後的發展與成就是自己發揮，他幫不上忙。他讚君如是孝順女，有經濟能力後亦主動供養兩老，以大家稱他為「吳君如老竇」為榮。

前媳婦江美儀發文悼念

江美儀曾跟吳君祥秘婚10年，最後離婚收場，由於兩人從沒有公開夫妻關係，分開時只對外宣稱分手，傳媒向冬叔求證時卻爆出兒子跟江美儀曾是夫妻，分手變離婚。江美儀對前老爺冬叔仍很尊敬，她留言：「願冬叔離開苦得樂 往生淨土 南無地藏王菩薩 保重。」

當年接棒冬叔擔任六合彩主持、「六合彩之子」蔡國威回覆《明報》稱：「剛剛透過媒體見到消息，希望冬叔家人節哀，保重。呢幾年好少喺公開場合遇上冬叔，但喺我印象中，佢係一位非常非常值得我哋尊重嘅前輩，好好人，好專業。幾次合作做六合彩都提點同分享咗好多技巧畀我，令我獲益良多，我會繼續努力做好六合彩，不負佢『六合彩之父』嘅名。好唔捨得佢，永遠懷念。」

蔡國威：佢好專業好好人

冬叔1950年代入娛樂圈，當年他加入業餘話劇團並兼任文員工作，後來加入麗的映聲成為播音員。冬叔有段時間為養家離開娛樂圈，做過酒樓、酒店及夜總會等工作，1969年重投娛樂圈，效力麗的電視到亞洲電視，成主要演員，拍過很多電視劇，觀眾印象最深刻是《六合彩》直播主持，因此有「六合彩之父」及「財神」之稱；他同時有參加不少電影演出，包括《最愛女人購物狂》及《最強喜事》等。

主持《六合彩》少人做替工

冬叔藝名夏春秋，四季中獨欠「冬」，故被稱為「冬叔」，他曾接受《亞視百人》甘國亮訪問，提到主持17年《六合彩》感受，稱同事怕直播攪珠時報錯號碼，故很少人肯做替工。

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