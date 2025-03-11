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娛樂

【開箱】《米奇17號》 美國票房遇冷 與特朗普扯上關係

【明報專訊】韓國導演奉俊昊憑《上流寄生族》橫掃奧斯卡最佳電影、導演、原創劇本及國際電影4項大獎，把韓流推上頂峰後，相隔5年終有新片《米奇17號》（Mickey 17）面世，加上《吸血新世紀》羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）、《齮齕人生》連尚燁（Steven Yeun）及「變形俠醫」馬克路法奴（Mark Ruffalo）等合演，理應萬眾期待，偏偏上周五（7日）在美國開畫，首周末票房收1910萬美元（約1.48億港元）略遜預期，觀眾反應冷淡，跟總統特朗普再度入主白宮可有關係？

主角不斷轉世 探討死亡意義

據報《米奇17號》製作費達1.18億美元（約9.2億港元），美媒Variety估計票房累收2.75億至3億美元（約21.4億至23.4億港元）才可達至收支平衡。截稿前全球票房暫收5330萬美元（約4.1億港元），看來還需加一把勁。事實上，《米》片口碑不俗，美國爛番茄網站綜合223篇影評文章，得分78%算是理想，反映票房遇冷，該與質素無關。

《米奇17號》改編自美國作家Edward Ashton的科幻小說《Mickey 7》，講述未來的科學家透過「人體列印」技術，生產複製人執行危險任務，每次犧牲後便保留記憶，然後移植到下一個號碼的複製人身上。羅拔柏迪臣飾演米奇正是這種「消耗品」，個性單純善良的他，跟孤兒院一起長大的添姆（連尚燁飾）創業失敗後，為避債主登門追殺，於是跟隨政客肯尼（馬克路法奴飾）及其妻伊花（東妮歌莉蒂飾）到大雪紛飛的殖民星球「尼福爾海姆」開展第二人生，結果在一知半解下，自願充當複製人，從此過着悲慘的宇宙社畜生活。

電影開場先以倒敘形式，講述米奇17號執行任務期間，誤墮星球冰洞，眼見龐然外星生物殺到，以為死無全屍？結果出人意表，米奇完整無缺地返回太空船，可是科學家以為他因工殉職，急不及待「列印」18號頂替，結果出現兩個米奇同場的尷尬局面，他們為了自保，一度互相殘殺，反而是保安員女友娜莎（娜奧美艾奇飾）表現興奮，欲享齊人之福。不過，「雙複製人」明顯違反人類道德與法律規範，肯尼下令處死其中一人之際，大批外星生物湧至並包圍太空船，好大喜功的肯尼決定御駕親征，親手殺盡異形，藉以向地球上的國民耀武揚威。

《米奇17號》透過主角不斷「輪迴」轉世，藉以探討死亡的意義。米奇成為複製人之後，身邊不斷有人問他：「死亡是什麼感覺？」他從不直接回應，直至18號出現，令他首次覺得死亡原來這麼接近，終於感到真正的恐懼和掛慮。奉俊昊的招牌式黑色幽默，亦是本片另一賣點，米奇透過「人體列印」獲得重生，諷刺的是，列印「人造肉」的原材料竟然來自太空船上有機廢物，包括廚餘、屍體及排泄物等。

繼《上流寄生族》後，奉俊昊繼續關注貧富懸殊、階級觀念等社會問題，米奇與添姆因創業失敗而欠下巨債，前者淪為複製人，遭到太空船上其他工人歧視；肯尼自認高人一等，視追隨者如奴隸，讓他任意差遣，其實他因競選落敗被迫遠走殖民外星，根本誰也不比誰高級。

低下階層成為英雄

雖然奉俊昊曾在訪問中表示，嘲諷政治並非他拍電影的首要目標，然而在《米奇17號》仍可看到不少痕迹，例如尼福爾海姆上的外星「原住民」稱為詭獸（Creeper），雖然外表兇惡但本性善良，「虎無傷人意，人有傷虎心」，肯尼為霸地殖民，決定斬草除根，這跟美國人屠殺印第安族有何分別？米奇為了阻止悲劇發生，不惜自我犧牲，結局大快人心，見證低下階層也可成為英雄的故事。

馬克路法奴扮演政客肯尼亦是一絕，角色性格自大又愛吹噓，偏偏吸引大批信徒追隨，加上馬克的演繹手法，難免令人聯想起不滿《上流寄生族》奪「金」的美國總統特朗普，奉俊昊對此否認，「我從過去韓國的壞領袖取材，或其他地方的獨裁者，但沒用今天的政客」。話雖如此，部分影迷已認定肯尼有影射特朗普之嫌，如果因此觸怒總統支持者，導致有人杯葛，或許可以解釋此片在韓國票房大賣，卻在美國失收的部分原因吧。

上映日期：3月16日

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