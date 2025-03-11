娜奧美模特「女兒」首行騷

除了蔡依林及林志玲，意大利品牌Valentino的秋冬展還吸引「小丑」謝勒力圖（Jared Leto) 、女歌手Chappell Roan、《伊尼舍林的女妖》巴利基奧漢（Barry Keoghan）、《白蓮會3》柏嘉保斯（Parker Posey）及《被擦掉的初戀》日本男星道枝駿佑等到場。「星二代」Kai踏上天橋擔任模特兒，身穿蛇紋迷你裙及白色喱士絲襪的她，跟其他專業模特兒沒有兩樣。56歲娜奧美屈絲和利夫舒華伯均有轉發女兒行騷的照片，前者雖然沒陪Kai到巴黎，但有在網上看時裝騷直播，又稱以對方為傲。利夫則留言表示，「獨一無二和無法被打敗的Kai」。

娜奧美屈絲與利夫舒華伯2005年成為一對，長子Sasha於2007年7月出生，翌年12月迎來Kai，根據當時美媒報道，娜奧美再誕男嬰。Kai金髮藍眼，自小很漂亮，後來留長髮，並穿著女裝。娜奧美與利夫2016年宣布分居，近年亦各自再婚，但共同養育孩子，又一直支持Kai做自己，卻從沒公開Kai是男性、女性還是跨性別。

美國總統特朗普上任後簽署行政命令，要求接受聯邦研究或教育資助的機構，停止為19歲以下兒童進行各種形式的性別肯定治療；對於性別亦規定只有男或女，並在正式文件如護照上執行。憑《毒癮女孩》走紅的亨達穗花（Hunter Schaffer），是跨性別演員，她早前透過社交媒體表示，更換護照時發現性別一欄被當局改為「男性」。