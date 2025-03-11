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娛樂

韓男歌手輝晟陳屍住所 終年43歲 最後發文本月6日 原定周六開騷

【明報專訊】韓國傳媒報道，男歌手輝晟（又譯輝星）昨（10日）被發現倒斃於首爾廣津區的住所內，終年43歲。據警方及消防當局透露，輝晟被發現時，已逝世一段時間，目前尚未發現外部入侵痕迹等犯罪疑點。現正調查其死亡經過及原因，不排除服藥過量或輕生等各種可能。

警方及消防當局表示，昨日接獲輝晟家屬報案後，立刻趕到現場，約下午6點29分（韓國時間）在首爾廣津區的住宅發現輝晟遺體，目前正在調查其具體死亡經過，不排除服藥過量或輕生等各種可能，但初步未發現有外部入侵痕迹。事實上，輝晟本月6日才在社交平台發文，宣傳本月15日跟另一男歌手KCM聯合舉辦的演唱會，沒想到距離演出還有幾日就傳來噩耗，不少粉絲表示難以接受。

輝晟2002年正式出道前，曾是舞團ING成員，為S.E.S.、H.O.T等韓團伴舞。1999年，以4人男團A4的主音身分活動，其後退團；2001年為張娜拉首張專輯《First story》作詞。2002年以男歌手姿態推出首張個人專輯《Like A Movie》，主打歌《不可以嗎》正是王家衛執導電影《花樣年華》在韓國上映時的主題曲，並贏得2002年度的5個新人獎。走R&B風格的輝晟，2009年被英國男歌手Craig David指定為《Insomnia》韓文版演唱，輝晟更親自填詞。他又曾為《懷抱太陽的月亮》、《沒關係這是愛情》等劇集獻唱歌曲；《無間道》在韓國上映時，輝晟亦唱韓語主題曲《受傷也好》。

個人生活方面，輝晟出道前曾與現在的「韓劇OST天后」Gummy拍拖，並把對方介紹給YG娛樂社長認識，開啓Gummy的歌手之路。Gummy曾在節目上澄清，兩人入行後各有各忙而分手，至今依然是好朋友。另外，亦有傳輝晟曾與女歌手Ivy交往。

曾濫藥罪成

2013年，輝晟服役期間受傷需接受手術，被指涉嫌濫用麻醉藥，經調查後排除嫌疑；2021年，輝晟涉嫌使用抗精神病類的麻醉鎮靜劑「牛奶針」（異丙酚）被起訴，被判有期徒刑1年，緩刑2年。

相關字詞﹕韓國男歌手 輝星

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