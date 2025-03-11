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娛樂

【娛樂場】接受李有毅父子訪問 陳友親解花名「Chan friend」由來

【明報專訊】曾主持無綫《香港早晨》、《大江南北》的李有毅（Ben）與曾參加ViuTV《全民造星II》的兒子李國煒（Benson）今年初父子檔主持新城知訊台節目《Ben同Benson「chur」到行》。每集邀不同嘉賓談笑風生，分享工作與生活體驗。

首次跟父親主持節目的李國煒承認心理壓力很大，「最初都十五十六，佢話『我拍住你一齊做』就冇咁怯」。李有毅稱首次與兒子拍檔開心大於緊張，「節目名係我哋一齊度出嚟，每集邀請唔同朋友上嚟傾偈，首要一定係輕鬆，其次希望用父子角度去睇問題，chur就一定會chur，希望集集開心講唔停」。

陳友自嘲老臘肉

李有毅與李國煒早前邀得陳友任嘉賓，錄音訪問將於4月9日晚播出。李有毅以音樂劇製作人、演員和導演介紹陳友，陳友聞言自嘲：「頭先行入嚟見到班小鮮肉，原來係隊band，叫Locksmiths（開鎖佬），我話我叫keymaker，你頭先介紹我有咁多職位，做完之後變成一條老臘肉。」李有毅笑說：「你係常青，小鮮肉會變質，臘肉可以保鮮，永遠保存。」陳友反問：「你都係五十年代出生，都好老臘肉，老臘肉mix小鮮肉係咩肉？」李有毅搞笑謂：「午餐肉。」引來哄堂大笑。

李有毅透露中學時期很喜歡溫拿，經常跟同學一起唱溫拿的歌，陳友嘆氣說：「我都想唱，但被禁止，有兩個原因，一係唱得唔好，二係唔夠靚仔，企前面都係靚仔倫（譚詠麟）同靚仔B（鍾鎮濤），我唯有打鼓，我打快啲，佢哋跳快啲，我打慢啲，佢哋又跳慢啲。」

笑稱出賣朋友令電影大收

陳友圈中花名叫「Chan friend」，問名字由來？陳友稱是盧大偉為他改，「佢有好多爛gag，佢話『你叫陳友，so good morning Chan friend』，我開咗個studio，就係叫Chan friend studio」。

陳友除夾band，還涉獵電影圈，提到當年開拍《馬騮過海》，邀請關之琳父親關山飾演一角，「關老師問我哋艘船係點？我話幾好㗎，有泳池，其實係艘貨船，不過真係有泳池，就係咁，我嘅電影生涯就由暈船浪開始」。李有毅讚陳友拍的電影都很賣座，陳友笑稱全因懂得出賣人，「電影劇本都係出賣自己、家人同朋友」。

陳友太太2013年患骨癌，憶起當年太太被診斷只剩兩三星期日子，什麼辦法也用盡，他照鏡時，像映照了自己的一生，「人生去到最低落時，有人叫我祈禱，祈完禱真係有神蹟，唔使令我遺憾終生，認識神真係令我改變咗好多」。

相關字詞﹕Ben同Benson「chur」到行 李國煒（Benson） 香港早晨 李有毅

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