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娛樂

稱丈夫黃子佼沒有復出計劃 孟耿如再道歉宣布關閉社交帳號

【明報專訊】台灣藝人黃子佼前年涉嫌性騷擾及騙女生影裸照，警方搜查其寓所時，發現他的個人硬碟收藏百部從偷拍網站購買的不雅影片，其中7段女主角是未成年少女，黃子佼遭台北地檢署起訴。台北地方法院去年12月3日宣判，依違反《兒少性剝削防制條例》無正當理由持有兒童或少年之性影像罪，判處黃子佼有期徒刑8月併科罰金10萬元（約2.38萬港元），罰金部分得易服勞務，可上訴。演藝工作停擺的黃子佼退出幕前，跟太太孟耿如變低調，絕迹公開場合，夫妻齊關facebook。

網民要求《我們與惡2》刪孟耿如戲分

孟耿如今年恢復在社交網發文，除分享畫作和日本旅遊，又提供平台學英文業務連結，疑開始接業配，又傳黃子佼將復出。近日有台灣傳媒拍到黃子佼一家三口出遊展燦爛笑容，引發大批網民抨擊，連帶孟耿如參演的劇集《我們與惡的距離2》都遭網友抵制，要求劇組刪孟戲分。

孟耿如前日（9日）在社交網發長文道歉：「我深深抱歉這段時間造成的所有傷害。黃先生做了錯事，傷害了許多人，事發第一時間，我錯愕惶恐不可置信，身為妻子及孩子的母親，當下只想到以家人身分發聲，卻做出一些急切及不適切的發言，想再度為當時有欠思考造成的傷害，以及受傷的所有人致歉……我理解大家對黃先生復出演藝圈的疑慮及擔心，他並沒有復出的計劃，我也不支持。我認為黃先生不會、也不應該再出現在公眾視野中。我深刻認知到自己不止身為母親，同時也是公眾人物，必須以更加自肅及反省的態度生活。」孟耿如宣布發文一天後無限期關閉所有社交平台帳號，不再公開發表任何信息，誠心反省，將時間與心力專注守護女兒教育與成長。昨午她已關閉所有社交網帳號。

娛樂組

相關字詞﹕孟耿如 黃子佼

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