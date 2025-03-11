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娛樂

《中年2》顏米羔生日被追債極速還錢 呻傷害大：唔係你睇咁風光

【明報專訊】身兼導演和攝影師的顏米羔2023年參加無綫歌唱比賽節目《中年好聲音2》奪季軍而廣為觀眾認識，工作不斷。本月9日44歲生日的他，被人在Threads公開追債「贈興」，債主貼出多張與顏米羔對話截圖，稱顏米羔2022年12月之後一直拖欠兩萬元工資，至去年6月兩度聯絡追數無果，顏米羔更以比賽完未收過公司「一蚊糧」為藉口，稱會盡快處理，又相約債主見面；債主主動約見面未獲回覆，去年11月及本月8日再發短訊，均沒回音。欠債事件曝光後，顏米羔隨即向追數人還錢2.5萬元，並在社交平台貼過數截圖，稱被公開追數傷害大，大呻：「我都唔係你睇咁風光，一直在努力中。」

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2023年9月至2024年3月播出的《中年好聲音2》，季軍顏米羔前日44歲生日，在社交網貼出到粉絲應援的巴士站開心打卡，同日被一名叫「leo71287」網民在Threads公開追數，貼出多張與顏米羔對話截圖，稱顏米羔至今仍未付2022年欠下一份job的工資，當中提到：「Mic-go師父生日快樂。一個係2022年尾，要做足12個月嘅job。係你參加《中年好聲音2》之前嘅事。今日已經係2025年3月都唔覆我幾時找數。因為WhatsApp你一直唔覆，你嘅好兄弟之一嘅我迫不得已要喺呢度問你打算點……」截圖顯示追數人去年6月25及30日曾向顏米羔發短訊問：「幾時找數？」顏米羔回覆：「兄弟，其實我由上年到𠵱家都無工作收入，得啲好散嘅job仔維持住，叫做好彩無咩要特別使錢。比賽完到𠵱家都未收到公司一蚊糧，生活精彩，但未有落袋，一匹布咁長，搵日見面，好耐冇傾偈喇，我都經歷咗一個好難形容嘅旅程，辛苦但係堅持，我記得㗎兄弟，我會盡快settle。」債主隨即約顏米羔見面，未獲回覆，去年11月及本月8日再發短訊，均沒回音。

拖兩年 顏米羔主動還多5000元

欠債事件曝光後，顏米羔隨即聯絡債主兼還錢，並在社交網上載與債主對話和過數紙截圖，他跟對方說：「兄弟，我明你失望，但你選擇用呢個方法，其實傷害會好大。我承認我無好好溝通，真係好長篇，亦係我個人嘅嘢無必要你去體諒。我才剛剛settle好我之前自己嘅事情，我都唔係你睇咁風光，一直在努力中，有事慢慢講，何必咁樣傷害……」顏米羔稱沒有了電話紀錄，叫對方告知他數目多少，會立刻處理，追數人回覆稱當初開價兩萬元，並說已刪文。顏米羔最後還了2.5萬元，跟對方說：「兄弟，兩萬蚊拖咗你咁耐，唔好意思，過咗兩萬五畀你，請查收。」

顏米羔稱溝通不足致債主不安

顏米羔之後再在社交平台回應：「就今（前）日3月9日有一位朋友在Threads發表，有指2022年未支付一個工作薪金2萬元，本人承認與對方溝通不足，導致對方不安，亦已與對方道歉並處理款項。」粉絲留言賀顏米羔生日並鼓勵：「人到中年，有誰無過去，處理好就完了。負面新聞係每個藝人要面對嘅平常事，就以平常心面對吧！」不過亦有說：「𠵱家資訊發達，恰人唔敢小事化大，溝咩通不足呀，擺明有拖冇欠，兩萬都拖人兩年，日後邊個敢同你合作。」

相關字詞﹕顏米羔

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