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娛樂

《贖夢》張家輝首與堂弟張文傑合作 李凱賢被自己猙獰面目嚇親

贖夢｜張文傑首演堂兄張家輝執導作品 許恩怡李凱賢驚嚇登場

【明報專訊】張家輝自編自導自演《贖夢》本月27日上映，戲中張文傑特別演出，佔戲不多，但受注目，因為這是他首次跟堂兄張家輝合作演出。張文傑表示雖然只是一個小角色，跟堂兄也沒有對手戲，但仍樂在其中，現場拍攝時也不敢打擾導演，只管演出自己的沉默角色，這是難得的合作。

《贖夢》中飾演張家輝好友阿痴的李凱賢（Brian），角色造型及演技也破格，對他是大挑戰，表示嘗試了很多不一樣的第一次。Brian感謝張家輝給他演出機會，「我跟家輝哥很有緣分，第一次合作是《大追捕》，今次還可以被選中演他執導的作品，加上角色是自己從未試過和有不少戲分發揮，所以我很感恩，「我第一次剃光頭演戲，造型上要配合角色的演變，由善良到猙獰這些情緒變化，真的花了不少思，是新的體驗，這個光頭造型真的令角色起了很大的作用，有時補妝望見自己的猙獰面目，也感到驚嚇！我很期待觀眾的反應」。

許恩怡愈拍愈心寒

許恩怡戲中飾演劉俊謙的病人，拍攝一場夢境戲時，見到滿面披血的巨頭BB，她盪着韆鞦於血池上與巨頭BB對峙，初時以為道具巨BB很可愛，但愈拍愈心寒。

娛樂組

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相關字詞﹕許恩怡 李凱賢（Brian） 張文傑 贖夢 張家輝

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