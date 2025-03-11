張馳豪盼白色情人節收黑朱古力 詹天文遇心儀對象主動出擊

【明報專訊】張馳豪（Aska）、詹天文（Windy）、張天穎及力瑧為新城聲演廣播劇《現在就愛》，昨日舉行記者會，他們各自寫下10年後的願望放入時間囊。Aska與Windy同希望舉行個唱，前者想踏紅館，後者盼去更大舞台，例如啟德體育園，認為夢想可以很大。Aska還希望10年後工作、健康及財富自由，感情穩定，「感情包括愛情、友情及親情。（希望40歲結婚生仔？）好難講，以前想30歲結婚，但現在已經30歲，計劃趕不上變化」。
第二次聲演廣播劇的Aska不敢認駕輕就熟，稱只是有過一次經驗，沒那麼緊張。Windy爆Aska聲演時七情上面，十分犀利。Aska稱這樣有助入戲，並劇透4人有錯綜複雜的關係，高中時是好朋友，經歷離離合合，有誤會和遺憾。
問到求學時有否被女生追求？Aska自認是直男，「我是一個幾蠢的人，感覺不到有女生喜歡我，提示都接收不到。（本周五是白色情人節，有否收過朱古力？）沒有，希望今年收到，我喜歡黑朱古力」。
Windy表示若遇到心儀對象會主動出擊，跟對方WhatsApp閒聊，但感覺對方退縮便停止，她說：「讀初中試過，現在讀大學，主要跟宿舍女同學傾偈。」
記者：柯美
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