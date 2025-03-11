張馳豪盼白色情人節收黑朱古力 詹天文遇心儀對象主動出擊

第二次聲演廣播劇的Aska不敢認駕輕就熟，稱只是有過一次經驗，沒那麼緊張。Windy爆Aska聲演時七情上面，十分犀利。Aska稱這樣有助入戲，並劇透4人有錯綜複雜的關係，高中時是好朋友，經歷離離合合，有誤會和遺憾。

問到求學時有否被女生追求？Aska自認是直男，「我是一個幾蠢的人，感覺不到有女生喜歡我，提示都接收不到。（本周五是白色情人節，有否收過朱古力？）沒有，希望今年收到，我喜歡黑朱古力」。

Windy表示若遇到心儀對象會主動出擊，跟對方WhatsApp閒聊，但感覺對方退縮便停止，她說：「讀初中試過，現在讀大學，主要跟宿舍女同學傾偈。」

記者：柯美