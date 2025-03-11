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娛樂
2025年3月11日星期二
導演會年度頒獎禮 《九龍城寨之圍城》奪最佳電影 《破．地獄》許冠文衛詩雅稱帝封后【短片】
導演會頒獎禮得獎名單
張馳豪盼白色情人節收黑朱古力 詹天文遇心儀對象主動出擊
譚凱琪治療盆骨前傾準備追多個
《贖夢》張家輝首與堂弟張文傑合作 李凱賢被自己猙獰面目嚇親
《中年2》顏米羔生日被追債極速還錢 呻傷害大：唔係你睇咁風光
稱丈夫黃子佼沒有復出計劃 孟耿如再道歉宣布關閉社交帳號
張惠妹杭州開騷身形暴脹 網民諷似《哪吒2》「石磯娘娘」
劉詩昆86歲生日 4歲女跳《APT.》賀壽
【娛樂場】接受李有毅父子訪問 陳友親解花名「Chan friend」由來
韓男歌手輝晟陳屍住所 終年43歲 最後發文本月6日 原定周六開騷
《協商的技術》收視急升 拋離姜泰伍新劇
IU整蠱拍檔朴寶劍 力谷新劇《苦盡柑來遇見你》收視
濱田雅功因病停工 松本人志復出受阻
娜奧美模特「女兒」首行騷
【開箱】《米奇17號》 美國票房遇冷 與特朗普扯上關係
導演會頒獎禮得獎名單
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【明報專訊】（請看附圖）
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導演會年度頒獎禮 《九龍城寨之圍城》奪最佳電影 《破．地獄》許冠文衛詩雅稱帝封后【短片】
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