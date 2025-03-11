導演會年度頒獎禮 《九龍城寨之圍城》奪最佳電影 《破．地獄》許冠文衛詩雅稱帝封后【短片】

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

許冠文相隔43年再奪影帝感慨良多，「頒獎給我的惠英紅就是第一屆金像獎影后，我獲影帝。今次得獎好高興，因是講述殯儀業的電影，自己未拍過，就好似叫我演哪吒要打筋斗一樣，開始時確實沒信心，都是博一博；頒了這個獎給我，就代表我博成功了」。

許盼「三父女」再奪金像獎

許冠文受訪時稱攞完金像影帝後因年少驕傲，以為有排攞，怎估到要等43年，「過去見到惠英紅攞了很多次影后，懷疑自己是否真的演技好，雖然等了43年，得獎都算是好的」。他希望跟戲中兒子（朱栢康）與女兒（衛詩雅）在4月舉行的電影金像獎再下一城，他說：「正如電影裏面講，目標不重要，人生苦短，最緊要欣賞沿途風景，如三父女在金像獎一齊攞，一定是我們生命裏、沿途最靚的風景之一，這亦是我的夢。」

衛喊住上台 感謝伯樂

衛詩雅與朱栢康上台領獎均忍不住流淚，前者喊住上台，特別感謝17年來願意起用她的導演，很幸運獲大家提點，才能成就今日的自己。衛詩雅受訪時稱心情仍未能平伏，開心終於有機會在台上答謝17年來幫過自己的伯樂。

昨晚周潤發（發哥）驚喜現身，上台頒發執委會特別獎給紀錄片《香港四徑大步走》導演Robin Lee，發哥要求開燈自拍全場大合照。執委會特別獎是全體執委選出，同時榮譽大獎亦是全體執委決定，得主是王家衛，他預先拍攝感謝短片在頒獎禮播出。

MIRROR 5子楊樂文（Lokman）、江生（AK ）、王智德（Alton）、邱傲然（Tiger）、陳瑞輝（Frankie）聯同ERROR何啟華（Dee）到場。同場有呂爵安（Edan）緋聞女友林明禎，但Edan缺席，問他們會否照顧「阿嫂」林明禎？他們均表示不相識，亦沒合作過。林明禎也表示不認識他們；她稱最近除忙於在港拍廣告，也要到台灣及馬來西亞工作，「4月會到馬來西亞拍攝恐怖片，在偏僻小島逗留一個月，不用穿性感泳衣」。是否沒時間拍拖？她說：「工作忙，問工作，放過我吧！」

5鏡仔與「阿嫂」林明禎互不認識

Lokman投資的咖啡店早前結業，他表示可惜，上了非常寶貴一課，蝕多少錢不再提，「小朋友唔跌唔大，跌了才知道有幾痛，下次小心點，當攞經驗囉！」提到MIRROR成員投資生意多失敗？他稱好多人做生意都未必成功，所以先要學。

張繼聰（阿聰）與太太謝安琪結伴到場，早前兩人為好友方大同離世傷心不已，阿聰稱需要時間釋懷。他表示跟方大同是同期出道，還有張敬軒、王菀之、農夫，大家好親密。因方大同的離開，他們會多些互相問候，亦會關心方大同媽媽。

張繼聰盼薛凱琪盡快走出傷痛

提到薛凱琪發文悼念方大同，被網民質疑宣傳演唱會。張繼聰稱完全感覺不到有這回事，「以前入行時，我和薛凱琪經常見面，好自然會從朋友立場看這件事，我會站在關心角度去看她的文章，她亦一定過得很不容易，希望她快點找到方法走出這傷痛」。惠英紅專程由上海返港頒獎給許冠文，表示忙於內地工作，已4年沒參演港產片，「我都好想支持，雖然有幾個香港劇本找我，但覺得不太適合」。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com