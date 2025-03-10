【開箱】《愛你的梅根》 真人騷假生活 劣評難擋第2季今年上架

邀請名人好友亮相

梅根邀請好友亮相《愛你的梅根》，包括拍《金裝律師》時期認識的美越混血化妝師Daniel Martin、《盜海豪情：8美千嬌》女星文迪嘉蓮（Mindy Kaling）、《金》劇舊拍檔艾碧姬史賓沙（Abigail Spencer），以及美籍韓裔名廚崔洛伊（Roy Choi）等；後者曾為電影《滋味旅程》擔任顧問，又跟導演《鐵甲奇俠》莊法維奧（Jon Favreau）拍過Netflix節目《有煮有食有得玩》。

梅根的節目強調要跟朋友享受下廚、園藝的樂趣。第一集就看到她跟養蜂人採蜜，鏡頭一轉與Daniel Martin在廚房碰面，一起製作蜂蜜蠟燭；又稱很喜歡園藝，為小朋友開派對，會為他們準備一包包小種子作為禮物帶回家。文迪嘉蓮現身的一集，梅根炮製水果沙律，又為麵包加上可食用的花瓣裝飾，完成後兩人在花園享用，並拿出英式茶杯。文迪不時誇讚梅根打扮時尚，後者自言愛平貴合一的配搭，例如褲子是西班牙便服連鎖店Zara貨色，上衣則是意大利名牌Loro Piana。文迪嘉蓮被「糾正」一刻，卻為此節目畫龍點睛；話說兩人在砌沙律拼盤時，梅根向文迪說：「你一直叫我美瑾梅根（Meghan Markle梅根本名），很有趣呢，但你知道我現在是薩塞克斯（Sussex）了。」2018年梅根與哈里王子結婚，當時英女王伊利沙伯二世給了兩人薩塞克斯公爵及夫人的稱謂，也變成了他們及子女的姓氏。

講生活品味，教烹飪園藝的節目，歷來多不勝數，像梅根一樣由名人主持的，亦從來不缺，在社交媒體有超過4億追隨者的《艾美利亞變奏曲》莎蓮娜高美斯（Selena Gomez），以及名媛和真人騷前輩Paris Hilton便各有烹飪節目。本來連二線演員也談不上的梅根，節目中也沒有什麽石破天驚的生活貼士；她能名揚天下，自然因為丈夫是哈里王子，英女王頒贈的封號「薩塞克斯」才是金漆招牌，即使脫離了王室，回到同一語言系統的美國，還是有點影響力。若她仍是《金裝律師》演員之一，Netflix又會投資1億美元在她身上嗎？《愛你的梅根》講生活品味，其實也是真人騷，後者重點自然與「真」有關，現在園藝與廚房都是租來的地方，她在節目中說跟子女摘水果，為他們準備茶點，觀衆只能幻想她的真實生活。

將推出生活網站銷售產品

英媒幾乎一致狠批這節目，《經濟學人》形容它「離地」，質疑Netflix給1億美元酬勞的決定；《泰晤士報》稱「公爵夫人展露極端財富和令人難以置信的獨特生活方式，彷彿只要用心在自製的蜂蠟蠟燭貼上小巧標籤，或在毛巾上放一枝新鮮薰衣草，就能擁有這一切」；《電訊報》形容這節目是「自戀的表現」，充斥讚美梅根的聲音。其實也不是全面劣評，《Harper's Bazaar》讚梅根注重細節，所烹調菜式也平易近人。網媒TheWrap的評論最心水清，稱這節目是為她即將推出的生活網站As ever打廣告宣傳。串流平台不是奧斯卡或艾美獎頒獎禮，不是靠得獎就可刺激收視，有討論聲音，不管好壞，總能刺激流量。據報《愛你的梅根》上架1天便打入Netflix全球47個國家及地區的十大收視榜，梅根成立的生活品牌As ever更是與Netflix合作，銷售產品包括果茶、果醬、蜜糖、餅乾等，並透過她將推出的網站出售。真人騷是偽命題，說節目是品牌特輯可能更貼近，第2季又怎會不繼續在Netflix上架？