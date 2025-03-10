【娛樂場】林德信受1歲女啟發創作新歌《卡式般的愛》

難忘1歲與父林子祥影唱片封面

林德信對新歌充滿期待，稱今年很特別， 好像體會了人生新的循環，「回顧我1歲時，爸爸（林子祥）跟我現在的年紀相若，和我一起拍下他『最愛』的唱片封面，這畫面一直對我的成長有深遠的感染力。成長上遇見很多人，都會跟我說有收藏《最愛》這張唱片，很多人對我小時候的樣子留下印象。現在我有了Ming Ming，再看《最愛》唱片封面時，有了全新感受，不再只是小時候的我，感受到身為爸爸的感覺，我希望能夠把最好的給女兒，就是把自己努力做到最好，給她一個最好的榜樣。Ming Ming今年1歲，我正策劃推出個人專輯，裏面的歌曲都寄意着女兒帶給我人生上一些新的啟發。爸爸當年和我拍《最愛》唱片封面，就是給我最好的傳承，現在我也要和Ming Ming許下同一個抹不掉的承諾。今天因我有了下一代， 傳承的工作就由這開始」。

盼新歌喚醒大家懷舊回憶

林德信將對1980年代和1990年代流行音樂風格的深刻理解注入《卡式般的愛》，「這是一首紀念過去，也展望未來的作品，希望它能喚醒大家心中那份珍貴的懷舊回憶」。林德信重視與熱愛廣東歌，希望樂迷對他接下來的音樂項目「LEGACY」充滿期待，同時透過新歌誠摯邀大家一起「跨越時代」，一同感受那段美好的年代，成為大家心中流動的旋律，代替卡式帶留存心底。