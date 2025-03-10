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娛樂

謝霆鋒隔空現身撐樂隊The Flame 張敬軒突擊初嘗busking掀高潮

【明報專訊】街頭樂隊The Flame在灣仔海旁busking，受很多市民歡迎。The Flame早前獻唱謝霆鋒《玉蝴蝶》，網民在社交平台狂tag謝霆鋒，後者有回應，主音Kit（張潔瑩）邀請謝霆鋒前晚到場一齊玩，對方未有表態。結果前晚The Flame在灣仔海濱busking，謝霆鋒因工作未有現身，但與Kit透過平板電腦視像聯絡，現場逾千市民起哄，他跟現場觀眾打招呼及道謝。另一驚喜是張敬軒自稱「熱心市民張先生」及「灣仔謝霆鋒」現身跟Kit唱歌，令全場人超興奮。

娛樂組

The Flame前晚黃昏開始在灣仔海旁busking，吸引逾百名市民到場欣賞，之後人數愈來愈多，高峰時有逾千人。Kit提到之前「召喚」謝霆鋒，稱對方是大家的MK之神，「我當初嘗試留言給謝霆鋒，因張敬軒曾回覆過我，於是在社交平台發文說買不到謝霆鋒的啟德主場館演唱會票，想請他來busking，想不到真的獲回覆，恭喜我成功贏了99.9%人，感謝網民幫助」。

張敬軒代唱《活著VIVA》

謝霆鋒雖然未有現身，不過前晚9時左右，他與Kit透過平板電腦視像聯絡，現場逾千市民起哄。謝霆鋒表示因工作在身未能出現，但對所有人表達感謝。Kit之後唱出謝霆鋒啟德主場館演唱會主題曲《逆行》，將平板電腦傳給現場觀眾，謝霆鋒向大家揮手打招呼。

戴黑色帽及穿皮褸的張敬軒其後突然現身人群中，令在場人士瘋狂尖叫。張敬軒自封是「熱心市民張先生」，大讚The Flame是這個城市很可愛的風景線，所以想來親身感受，事前不知謝霆鋒會視訊出現，「我本身無玩過busking，覺得面對面毫無包袱地唱歌，是一件好幸福的事，好羨慕」。他與Kit合唱《青春常駐》，現場樂迷大叫「好正呀！」

Kit感謝兩「大佬」支持

張敬軒笑稱自己是「灣仔謝霆鋒」，代謝霆鋒唱歌，與Kit合唱《活著VIVA》，全場high爆，瞬間變成大型K房。他唱完坐在地上繼續看表演，隨後被叫出場唱《餘震》，再令全場人士尖叫和拍掌，busking晚上11時結束。

張敬軒表示經常在網上看The Flame的演出片段，今次親身感受，日後或會再偷偷到現場欣賞，他在社交網貼相，寫道：「幸福嘅一夜，要共最美的人分享每個夜晚。呢個城市，好多愛，好多音樂，好多感情，好多思念。多謝Kit同band，令我哋每一個人都充滿電。」Kit也在社交平台感恩寫道：「WHAT A NIGHT！一晚兩個，兩個呀大佬，多謝謝霆鋒抽時間同我哋FaceTime；多謝張敬軒嘅出現，我諗我今（前）晚真係贏咗99.9%香港人，多謝你哋每一位，無限感恩，希望你哋都袋咗啲開心走，Unti（Until） next time，大家好，我係張潔瑩，我會繼續努力唱歌㗎。」

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