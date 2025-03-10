陳凱詠稱為衝金做歌本末倒置 Lolly Talk目標5年後開紅館騷

【明報專訊】陳凱詠、女團Lolly Talk前晚參演假西九竹翠公園舉行的《The Singleton Just Sing Live in Wonderland》音樂會，唱5首歌的陳凱詠稱不夠喉，想繼續留在台上表演，「一直想在戶外唱歌，觀眾熱情令我唱舊歌《沒有無緣無故的恨》時感動眼濕濕，做獨立歌手後做了好多不同類型歌曲，發現大家仍聽和唱這首歌，趁機會再唱給大家聽，加上舞台與觀眾很接近，大家跟住唱好sweet，一時感觸」。她近日專注做專輯，承認現在可以較任性，太多東西想做，要努力調整得更好。《叱咤頒獎禮》女歌手銀獎得主陳凱詠被問努力做好大碟是否想衝金？她說：「沒想這些，有獎開心是肯定和禮物，不應是我創作起點和做音樂原因，為衝金做歌有點本末倒置。」