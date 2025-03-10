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娛樂

姚焯菲重申無搶炎明熹工作 莊子璇多做善事為病危父積福

姚焯菲冇搶走炎明熹工作 Windy盼After Class齊腳食飯
莊子璇稱父親心跳曾停頓 入ICU搶救逾2小時 出現後遺症

【明報專訊】《聲夢傳奇》3小花姚焯菲、鍾柔美和詹天文前晚為《博愛歡樂傳萬家》演出。姚焯菲近期工作不斷，除唱歌還拍處境劇《愛•回家之開心速遞》，與傳因合約問題遭雪藏零工作的炎明熹情况相反，姚焯菲重申沒有搶走Gigi工作，只是大家計劃不同，「我會繼續拍《愛•回家》，直至9月入大學才決定未來去向」。

鍾柔美與詹天文亦希望有機會拍劇，後者說音樂學院老師鼓勵她多參與演出，有助汲取經驗，正等公司安排。本月初19歲生日的詹天文曾盼約齊After Class成員飯敘，至今未成事。姚焯菲說：「我們各有各忙，預了幾個日子都不齊人，很期待4人重聚見面，一齊表演。」詹天文想訂一年期限，盼明年齊人陪她慶祝20歲生日，就算只去茶餐廳食也沒所謂。

莊子璇日前在社交平台留言暗示爸爸病重，前晚表現悶悶不樂，拍照時勉強露笑容，透露父親日前入院接受「通波仔」心臟手術，原本手術成功，不知何故突然情况急轉直下送入深切治療部，心跳一度停頓，經搶救兩個多小時度過危險期，「醫生說很少發生這情况，能救回是神蹟！爸爸有些後遺症，如控制不到亂說話，思維亦出現錯亂，認到我，暫時未知何時出院，每日和親友輪流探望」。她稱父親危急關頭不敢喊，要保持理智，因哥哥不在港，要由她做重要決定，「醫生解釋用某部儀器搶救，可能有後遺症，最壞打算需截肢，在深切治療部也不能拖太耐，否則可能變植物人，慶幸他現在已穩定，會多做善事為爸爸積福」。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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相關字詞﹕炎明熹（Gigi） 詹天文（Windy） 鍾柔美（Yumi） 莊子璇 《聲夢傳奇》3小花姚焯菲（Chantel）

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