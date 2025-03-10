劉穎鏇劉佩玥郭柏妍曬腿宣傳新劇 陳山聰盼出爐視帝張振朗帶旺收視

張振朗避談是否藏女友性感照

張振朗奪雙料視帝後即有劇播出，開心與陳山聰是雙視帝組合，希望自己能帶旺新劇，更看好拍檔劉穎鏇成為下一屆視后。他拍攝時撞爆眉骨縫7針，被冠「地獄黑仔王」之名，張振朗笑言：「呢期興『破地獄』，拍完就鴻運當頭，好似爆竹一聲除舊歲，不好的事都過晒，這次意外後有成長，學識安全地去拚命。」劉穎鏇稱《奪命提示》是她拍劇以來最多造型一套，拍打鬥戲亦受傷得最多，「未試過手腳同成身佈滿瘀傷，陳山聰打得我最傷，不知為何打他都是沒護墊的位置，要邊拍邊敷冰」。他們都曾拍到拗柴，包紮頂硬上拍足9小時，笑言如轉行可幫手紮繃帶。

張振朗女友楊偲泳日前在社交網貼性感照，他留言放閃被指宣示男友主權，張振朗強調間中有留言，避談是否私藏很多女友性感相，笑言：「是你的始終是你，不必刻意做什麼。」

郭柏妍預告與「另一半」丁子朗同場

郭柏妍謙稱沒有性感本錢，只是配合角色，試了很多造型，覺得好挑戰和破格，有好多第一次，「劇中雖不像劉佩玥及劉穎鏇打得多，只是小試牛刀，多謝監製肯試我這把刀，受傷不多，不過試過在樹林拍跑戲跌落窿」。郭柏妍與丁子朗劇中演一對，後者昨日缺席宣傳，郭柏妍稱拍檔應該是有工作，之後還有多次宣傳活動，總有一次會見到二人同場。

記者：林祖傑