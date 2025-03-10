譚詠麟病倒3次 康復亮相慈善騷 笑稱身形無變 6月重啟巡唱

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

譚詠麟（阿倫）前晚與黃日華、羅家英、李子雄等明星足球隊成員現身《博愛歡樂傳萬家》，呼籲大眾捐款。明星足球隊其中6人莫家淦、衛志豪、羅鈞滿、伍偉樂、張智軒和潘梓鋒組成男團「老六兄弟」又唱又跳《卡拉永遠OK》。面色紅潤的譚詠麟坐在台下打氣，不停揮手指揮，又起身和唱，中氣十足、表現生猛。

阿倫之後與「老六兄弟」一同受訪，其間羅家英加入，與阿倫齊示範試聲唱高音，聲音鏗鏘有力。阿倫表示自己負責帶領足球隊成員做跳唱歌手，幫他們圓夢和爭一口氣，適逢今年明星足球隊成立40周年，若有時間考慮搞慶祝活動，會繼續參與行善。

兩度病後染新冠 否認髮線上移

提到去年身體不適取消內地巡迴演唱會，阿倫解釋去年底在衢州染感冒，以為自己痊癒，怎知到惠州又再身體不適，臨開騷前一晚，一首歌也唱不到，無奈取消演出。兩度患病的他隨後回港，出席歌迷聚會後感覺周身骨痛，檢測後發現感染新冠病毒，接連3次病倒。

有網民留意到他早前在社交網的相片似消瘦不少，惹人擔心，阿倫笑稱身形沒變，「病完是虛弱一點，但沒有瘦過，可能網民過度關心和描述。惠州的補場原定在4月19日，不過場地批文未出，推遲至6月1日」。有網民指他早前在微博上載束起前髮照片，看似髮線上移，阿倫說：「是blessing！祝福大家每朝起身，都好似頭髮一樣朝氣勃勃。」

張學友最近因身體不適，第4度取消巡迴演唱會，阿倫認為每個人做法不同，學友可能不能接受演出有小瑕疵才決定取消，出發點是好。張學友日前創下個人巡迴演唱會1000場紀錄，有指阿倫也不遑多讓，他說：「沒有數過，應該都差不多，唱了那麼多年，連同溫拿樂隊，可能不止這數目」。

陳曉東邀得陳慧琳任嘉賓

同場任表演嘉賓的陳曉東透露完成工作回北京閉關，為4月佛山巡唱做準備。他知道張學友病倒取消巡唱，會特別小心，「有少許敏感咳嗽，日常生活會好小心，出入人多地方及機場會戴口罩，不過早前戴了比較薄的口罩，令嘴部敏感」。

陳曉東表示一向自我要求高，除着重身體健康，開始為巡唱排舞和運動鍛煉體能，主力想結實肌肉線條，因大部分唱情歌，提醒大家不要期望他騷肌示人。他開心宣布好友陳慧琳（Kelly）答應當嘉賓，誓掀集體回憶，「多年前Kelly邀請我做演唱會嘉賓，今次邀請她做佛山站嘉賓，我們會唱《打開天空》，綵排時順便傾湊小朋友經」。他任《中年好聲音3》客席評判，表現獲讚百厭生鬼，由原本兩集變4集，陳曉東稱看好張與辰、陳芷盈和黃博，若有機會想與他們合作。

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