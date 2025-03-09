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娛樂

【開箱】《驅魔黑修女》 宋慧喬破格演出 文友辰「撞邪」搶鏡

【明報專訊】韓國電影《破墓》導演張在現（前譯張宰賢）大學時期製作短片《第12位助理司祭》，講述為趕走高中女生身上惡靈，神父與輔助司祭合力驅魔，其後把這部學生作品拍成長片《黑祭司》，由《無聲蛙鳴》金允錫及《戰，亂》姜棟元合演，《上流寄生族》朴素丹飾演女學生。《黑》片當年叫好叫座，朴素丹更橫掃韓國多個電影新人獎，張在現也獲頒新導演獎。製作《黑祭司》的電影公司相隔10年，最近推出外傳《驅魔黑修女》，張在現導演雖沒有參與，但《黑》《驅》兩片有不少關連，簡單來說就是將角色的性別轉換。

與《黑祭司》有相通之處

《黑暗榮耀》宋慧喬、《黑道律師文森佐》全汝彬主演的《驅魔黑修女》，講述首爾再次出現「12形象」的強大惡魔，附身於高中男生熙俊（文友辰飾）。隸屬「玫瑰十字會」的猶利亞修女（宋慧喬飾）致力將熙俊身上的惡靈趕走，礙於身分、性別及欠缺宗教團體的協助而失敗；不過猶利亞沒有放棄，與米卡拉修女（全汝彬飾）一起進行危險的驅魔儀式。

《驅魔黑修女》並非張在現執導的《黑祭司》續集，但兩者有不少關連。《黑》片圍繞意志堅定不移的神父金範信（金允錫飾）與尚未了解自己實力的輔助司祭崔俊浩（姜棟元飾）合力驅魔；其間兩人拼命查明女學生身上的惡靈由來，通過一系列線索，找出惡靈「真面目」。《Count》權赫宰執導的《驅》片也有相同故事脈絡，還找來姜棟元客串，再次扮演崔俊浩司祭。兩片最大分別是性別互換，神父與輔助司祭變成兩名修女，米卡拉與崔俊浩一樣，尚未了解自己的神力，前者一直能看到靈體，因兒時的恐懼而故意逃避現實。《黑》片的女學生，在《驅》片也改為被附身的高中男生。

《驅魔黑修女》利用《黑祭司》的根基，再混入不同宗教，似乎是想向賣座韓片《破墓》致敬。後者圍繞風水、巫術及禮儀師，但《驅》片橫跨不同宗教派別，將巫術及塔羅牌加進驅魔儀式，描述前修女、如今是巫婆的孝媛（金國熙飾）協助猶利亞作法，孝媛的弟子愛東（申宰輝飾）不顧性命危險加入驅魔儀式，兩名修女透過塔羅牌占卜，推算出驅魔儀式所需的人力與物品，這種混合宗教情節有點誇張，似乎難以說服觀眾。

驅魔儀式嫌冗長

戲中講述猶利亞修女有聽力障礙，惡魔的說話卻聽得很清楚，她雖有善心，但並不和藹可親，與大眾所認知的典型修女形象相距甚遠，理應有複雜的背景故事，但戲中沒多解釋。相反，米卡拉修女的背景比女主角更詳細描述。米卡拉自小能看到靈體，被視為「怪胎」，因為曾目擊好友上吊自盡而陷入恐懼，下意識拒絕認同驅魔及巫術，自覺患上精神病。電影尾段，米卡拉修女勇於面對過去，參加驅魔儀式，雖然是新手，卻成為最強的輔助，角色較為完整。

宋慧喬繼電影《我的忐忑人生》後，相隔10年再演韓片，也是繼《黑暗榮耀》後再次演出暗黑題材作品。宋慧喬似乎很會演繹這類角色，這次破格扮演愛吸煙及講粗口的修女，表現穩定兼具說服力，但與《黑暗榮耀》情形相似，略欠新鮮感。扮演被邪靈附體的文友辰，邪惡表情到位，演技出色，表現絕對不比宋慧喬差。

電影尾聲，猶利亞與米卡拉一起驅魔的場面是全片高潮兼看點，兩人和巫師齊心協力救人，並與惡魔對抗，帶來緊張感，可是儀式略嫌冗長，祈禱驅魔反覆出現多次，令緊張感也變得鬆散。最令人費解的是，惡魔最後被轉移至猶利亞有癌細胞的子宮內，而不是其他動物祭品，似乎不太合理，只能視作猶利亞早已做好犧牲性命的準備，或者電影就是想突出女性偉大，明明為了救人才犯禁驅魔，卻犧牲自己。總括而言，《驅魔黑修女》題材新穎，成績卻無法超越同類型的《黑祭司》及《破墓》。

上映日期：3月6日

相關字詞﹕文友辰 全汝彬 宋慧喬 韓國電影 驅魔黑修女 開箱

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