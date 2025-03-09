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娛樂

亮相SXSW電影節 碧琪麗芙莉宣傳新片受親切歡迎

【明報專訊】「死侍嫂」碧琪麗芙莉（Blake Lively）去年底控告《痛愛完成式》導演兼男主角積斯汀巴東尼（Justin Baldoni）性騷擾並策劃抹黑她的行動，積斯汀其後反告對方誹謗。過去數月碧琪轉趨低調，僅上月偕同丈夫兼《死侍》賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）出席《周六夜現場》50周年音樂會，但未有受訪。她伙拍《寡佬飛行日記》女星安娜簡德烈（Anna Kendrick）主演的《小心幫忙》續集《再幫個小忙》（Another Simple Favor），由《凸務Madam》保羅菲（Paul Feig）執導，前日在得州的SXSW電影節世界首映，碧琪偕同台前幕後劇組亮相，據美媒報道，受到現場觀衆的親切歡迎。

《小心幫忙》講述安娜簡德烈扮演的單親媽媽與碧琪麗芙莉成為閨密，並互相交換秘密；續集《再幫個小忙》講述安娜到意大利卡普里準備出席碧琪嫁給富商的婚禮。《小心幫忙》2018年上映時全球收近1億美元，成績不錯，續集則會於5月在影視串流平台Prime Video上架。碧琪在首映禮上表示，「我有幸扮演過的最喜愛角色」；同時表示拍上集的時候非常緊張，因為搞不清楚到底是喜劇還是正劇。安娜簡德烈表示最近重看羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）主演的《冒牌神探撞親愛》，自言覺得該片角色就像她一樣，「這裏有謀殺和混亂，但我還好吧」。提起Prime Video，據報今年在SXSW除了《再幫個小忙》之外，還會為即將在該平台上架的《荷蘭鎮》（Holland）及《暗算2》（The Accountant 2）舉行首映禮，前者由金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）主演，《Argo救參任務》賓艾費力（Ben Affleck）則是《暗》片主角。

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