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娛樂

真赫曼患認知障礙 心臟病奪命 妻染漢坦病毒先亡 夫伴屍7日

【明報專訊】《密探霹靂火》金像影帝真赫曼與太太Betsy Arakawa上月26日被發現倒斃新墨西哥州聖達菲寓所，享年95及65歲；警方昨日召開記者會公布兩人的死因及推斷死亡時間，稱Betsy感染漢坦病毒肺症候群，先於上月11日離世，患有晚期認知障礙症的真赫曼，根據其心臟起搏器紀錄，約於一周後因心臟病逝世，至於警方到場後發現跟Betsy一起在浴室的愛犬Zinna，則需要驗屍確認死因。

新墨西哥州聖達菲警長門多薩（ Adan Mendoza）昨在記者會上表示，根據閉路電視片段，真赫曼太太Betsy Arakawa上月11日曾離開住所，到過超級市場及藥房，還透過電郵與一名按摩治療師聯絡；根據她所住屋苑的閉路電視紀錄，Betsy 大約於當日下午5時15分駕車返抵住所，上月11日之後再沒有她外出或通訊紀錄。

漢坦病毒罕見 死亡率逾四成

新墨西哥州首席法醫賈雷爾（Heather Jarrell）表示，Betsy Arakawa死於漢坦病毒肺症候群，源於漢坦病毒感染。根據香港衛生防衛中心網頁資料顯示，漢坦病毒（Hantavirus）會經由囓齒動物（如老鼠和田鼠）的糞便、唾液和尿液傳播，或通過吸入其霧化排泄物中的病毒而染病。漢坦病毒肺症候群患者，早期症狀包括疲倦、發燒和肌肉痛，痛楚可能出現於大腿、臀部、背部和肩膀，亦可能伴有頭痛、頭暈、發冷、噁心、嘔吐、腹瀉和腹痛。病發4至10天後，患者可能出現呼吸道症狀，如咳嗽和呼吸急促，死亡率約40%。新墨西哥州政府公共衛生部門的獸醫菲普斯（Erin Phipps）在記者會上表示，漢坦病毒在當地罕見，過去50年的136宗病例中，死亡率超過四成，Betsy為今年當地首例。

首席法醫賈雷爾稱，Betsy Arakawa陳屍浴室地下，台面則有散落的藥物，經檢驗後發現是用於甲狀腺的處方藥物，根據她的活動時間，推斷她死於2月11日或之後。賈雷爾表示，真赫曼患有晚期認知障礙的阿兹海默症，亦有嚴重心臟病，曾多次病發，但他對漢坦病毒檢測呈陰性反應。賈雷爾稱真赫曼的心臟起搏器上月17日仍有記錄活動，翌日顯得異常，並且是最後顯示紀錄，因此按合理推斷他於18日離世。賈雷爾表示當時他胃中應沒有食物，但亦沒有脫水迹象。換句話說，真赫曼可能沒意識到太太已離世，在屋中獨自伴屍7天才因心臟病逝世。

真赫曼先後憑《密探霹靂火》及《豪情蓋天》在奧斯卡贏得最佳男主角及男配角獎，2004年退休後跟鋼琴家妻子Betsy Arakawa長居新墨西哥州聖達菲。上月26日兩名除蟲工人（亦有美媒稱是維修工人）路經他們大宅未得到任何回應，於是通知保安員，後者從窗戶望屋內見到遺體，隨即報警，發現真赫曼倒斃靠近廚房的衣帽間，Betsy則伏屍浴室，愛犬Zinna亦在浴室櫃內，已無生命迹象，另外兩犬則生還。真赫曼跟首任妻子Faye Matltese育有一子兩女，據報子女成長期間，他都在外拍戲，兩人於1986年離婚，5年後跟Betsy再婚。

相關字詞﹕漢坦病毒肺症候群 漢坦病毒 認知障礙 真赫曼

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