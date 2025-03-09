【娛樂場】《囍戲連場—香港喜劇電影》 精選八對不同年代作品

港產片活用喜劇元素變奏再造

1950至1960年代的粵語影壇，鑼鼓歌唱片、文藝片盛行，喜劇則另闢蹊徑，糅合創新，成就都市輕喜劇，嬉笑中見溫馨。1970年代許冠文的喜劇電影平地一聲雷，正中打工仔下懷。他自編自導自演，演繹刻薄、扮醒目而不失人情味的角色，別樹一幟。港產片節奏明快、動力充沛，活用喜劇元素變奏再造，衍生出多種類型。1970年代電影銀幕武影翻騰，把喜劇因子植入，滋長出民初諧趣功夫片，其間冒升的洪金寶、成龍等帶動潮流風向，武夫、笑匠合一，化身諧趣福星。1980年代喜劇片當道，覷準新世代都會的人與事，追求高密度笑料及瘋狂爆笑場面，隨後迎來中產喜劇，風格清新且富時代氣息。

新舊作品並置觀賞各有精彩

喜劇電影與社會進程同步，角色設計緊貼民情，引起共鳴。不同年代的喜劇電影，即使題旨類近，注入呼應當代的人物、情節，又掀起新一波潮流文化。把新舊作品並置觀賞，窺見戲裏戲外社會文化、人情世故的遞變。同樣類近的逗趣角色，由兩代影星鬼馬獻藝，骨骼雖似，肌理卻有別，各有精彩，誕生多名「笑星」。

康樂及文化事務署主辦的香港流行文化節踏入第3屆，今年以「喜尚＋喜」為主題，讓參與者探索不同的文化領域，體驗箇中的悅樂元素。節目包括專題展覽、電影放映、舞台節目及外展活動，呈現香港流行文化的多元和特色。香港流行文化節2025節目之一「囍戲連場——香港喜劇電影」，精選從1940年代末至千禧年間的喜戲16部，兩部為一對，合為八對，由4月4日至5月11日分別於香港文化中心及香港電影資料館放映。

16部喜劇電影分為八對

第一對擺開兩桌「豪門夜宴」，分別是1959年吳楚帆、梅綺及1991年曾志偉、鄭裕玲主演的《豪門夜宴》，盡現兩輩暴發戶的偽善嘴臉；第二對陳寶珠、謝賢《黑玫瑰》與梁家輝、馮寶寶《92黑玫瑰對黑玫瑰》，發放粵語片創意靈光，跨越時空再展魅力；1948年馬師曾、紅線女與1992年周星馳、梅艷芳的《審死官》，對照半世紀前後，丑生王者與無厘頭星君如何「審死官」；第四對謝賢、胡楓《難兄難弟》與梁朝偉、梁家輝《新難兄難弟》，新世代從舊時人獲得啟發；第五對是1964年丁瑩、張英才與1988年周潤發、王祖賢的《大丈夫日記》，當年忠直男與當今花心男，愛情觀大不同；第六對1968年陳寶珠、呂奇與2001年楊千嬅、陳冠希《玉女添丁》，反映嬉笑伎倆的時代風格；第七對許冠文、許冠傑《半斤八両》與劉青雲、古天樂《鬼馬狂想曲》，後者向前輩創作人敬禮；第八對成龍、元彪《快餐車》及成龍、古天樂《寶貝計劃》，透視早期諧趣武打過度到千禧後溫情動作的歷程。部分是2K數碼版，亦有多部作品是4K數碼修復版。