明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

陳瀅曾接分手短訊 朱敏瀚恨做老竇

【明報專訊】周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚及王灝兒（JW）昨日出席商場活動宣傳《痞子無間道》。劇集進入結局周，周嘉洛與陳瀅表示有少許不捨，他們跟JW、朱敏瀚合作兩部《痞子》系列，算是一個完結。

周嘉洛拍拒婚戲心痛

現場播出周嘉洛向陳瀅拒婚片段，陳瀅激動摑他幾巴掌泄憤。周嘉洛說拍攝期間要走出錄影廠冷靜，心情特別沉重，重看該片段仍有點心痛感覺。陳瀅說拍攝時有受打擊和被傷害感覺。現實中周嘉洛未試過拒絕別人，只有被人拒絕，笑陳瀅拒絕別人經驗好多。陳瀅反駁說求學時曾拒絕男仔，長大後，沒有太多男仔跟她表白，例子不算多，又自爆試過被分手，「不記得在中學還是大學，收到男同學短訊，寫上『我們分手了』，沒交代清楚，之後我致電給對方了解，已打不通了！」

JW特別投入親情戲

JW重看與劇中父親陳榮峻的感人對手戲，忍不住眼濕濕拭淚。她解釋只要觸及親情戲特別投入，拍攝時流出真眼淚，拍完該場戲仍狂哭不止兼抽搐。監製昨日安排扮演他們劇中童年版的小演員上台，朱敏瀚主動走落台抱起幾歲的小妹妹又逗她笑，被周嘉洛取笑他恨做爸爸想生女。朱敏瀚講明將來做爸爸要生一子一女，「希望生個可愛女兒先，會好愛惜及貴養，然後生個仔陪我踢足球。我不會偏心，對仔女有不同的愛」。他避談何時成家立室。有指緋聞女友陳曉華靚女，他們可生可愛小朋友。他聞言甜笑，重申仍是朋友關係，不會突然抱BB見人。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕痞子無間道 王灝兒（JW） 朱敏瀚 陳瀅 周嘉洛

上 / 下一篇新聞