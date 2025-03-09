明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

沉默8天終撰文悼念方大同 薛凱琪︰沒有說話能表達我的悲傷

【明報專訊】41歲音樂才子方大同上月21日離世，緋聞女友薛凱琪在他離世翌日演出時數度落淚，之後在方大同死訊公布當日，將社交網頭像換成對方的《艾美夢遊》繪本圖畫悼念。數天後有網民在內地機場拍下她的照片，相中她低頭神情憔悴，情况令人擔心。昨日是方大同死訊公布後第8天，薛凱琪在微博寫下千字文，坦言好友離世對她是一場意料之外的考驗，她的悲傷不能以任何照片和說話表達出來，也不能釋懷。除了因狀態問題取消了部分工作，也想過取消一早安排好的演唱會，但思前想後，最後決定繼續行程，把演唱會名字由「光」變為「Let Me Love You」。

娛樂組

薛凱琪昨日撰千字文悼念方大同，文中說︰「最重要的東西往往是無形、抓不住的，卻又一直圍繞身邊。譬如光、信念、希望、善，愛更是。過去8天我感到非常抱歉，因為狀態問題，我和團隊不止一次商討想要推遲後續的工作。實際上，我們也確實取消了部分已經定好的行程，也謝謝所有合作伙伴的諒解，給我時間慢慢恢復。從來沒想過，43歲的薛凱琪會再一次需要被身邊所有愛她的親人朋友們去鼓勵。我本以為自己已很堅強，但宇宙的安排往往會給我們意料之外的考驗。我想了很久很久到底該不該表達，最終還是選擇跟大家說出我的想法。一直以來只想要大家看見最快樂的我，因為那才是我最想要成為的凱琪，雖然有的時候我也會偷偷的失敗。我同時也覺得根本沒有照片和任何寫出來的話，能夠表達我的悲傷以及讓我和大家釋懷。一首歌也許能打動你的心靈，因為它是誠懇的，那我今天也要重新學習再勇敢一點，再誠懇一點去面對我自己和大家。」

「脆弱都是為了明天的堅強」

薛凱琪表示在方大同離世後，一直沒有發文回應，是覺得脆弱留給自己，不想影響大家，「想過演唱會、工作、事業，比起人生，其實都太不重要了。所以我有想過把已定好的演唱會取消，但是偏偏心裏有個小小的聲音跟我說，雖然我每天都跟自己掙扎我哪裏不夠好，哪裏不夠有才華，但是這一輩子我能唱是個恩賜，因為宇宙想要用我的不完美去跟大家說，其實你我都是一樣，只是我利用了舞台去表達。在活着的路途中，你會有很多東西不想做，但是想了想，你又會去做了，搞笑吧？因這個世界不是圍繞着你一個人在轉的，你要負責任，要做個堅強的榜樣。我幻想當我脆弱的時候，也會很想看到別人堅強，去拉我一把，不是嗎？所以不管別人怎麼想，我薛凱琪想試試，去完成我本身不想做的演唱會，試試我是不是能唱、能笑、能跳、能哭。也希望大家從今天起珍惜時間去勇敢一點面對你自己的想法。脆弱，都是為了明天的堅強。雖然我們每個人最終達成堅強和釋懷的時間點不一樣，有的人快一點，有的人慢一點，但我相信所有人最終都能在同一個終點相遇，只要我們勇敢的用行動去回應愛，去感激你所愛之人」。

演唱會改名「Let Me Love You」

薛凱琪接着對已在天上的方大同說︰「最希望世界大同的你，當聽到我們說，會帶着光的行動去愛這個地球和住在上面的每一個人時，你應該會很開心吧？跟你說，我們會。畢竟好不容易才能在這一輩子相遇。」她的演唱會名字是「光」，但後來想簡單一些，改成《Let Me Love You—— 讓我愛你》，「因為當你懂得愛的同時，你也擁有了光……在生活中的每一個時刻、每一次相遇，都能迎接它的美。有的時候，我覺得自己能給的愛很多，但有的時候很少，甚至我覺得我根本搞不明白，怎麼給才是對，或是錯。我或許跟你們一樣還未知道它正確的答案，所以我只能用一顆好奇的心去反覆嘗試。發現錯了的時候就用微笑去面對，因為下次，我會更溫柔的去對待我愛的人、生命和自己。」薛凱琪最後說︰「LET ME LOVE YOU，wherever you are。我們都很傻，但是也很可愛。『別太遲，又十年後至想，快樂嗎？』」

相關字詞﹕薛凱琪 方大同

上 / 下一篇新聞