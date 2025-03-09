沉默8天終撰文悼念方大同 薛凱琪︰沒有說話能表達我的悲傷

娛樂組

薛凱琪昨日撰千字文悼念方大同，文中說︰「最重要的東西往往是無形、抓不住的，卻又一直圍繞身邊。譬如光、信念、希望、善，愛更是。過去8天我感到非常抱歉，因為狀態問題，我和團隊不止一次商討想要推遲後續的工作。實際上，我們也確實取消了部分已經定好的行程，也謝謝所有合作伙伴的諒解，給我時間慢慢恢復。從來沒想過，43歲的薛凱琪會再一次需要被身邊所有愛她的親人朋友們去鼓勵。我本以為自己已很堅強，但宇宙的安排往往會給我們意料之外的考驗。我想了很久很久到底該不該表達，最終還是選擇跟大家說出我的想法。一直以來只想要大家看見最快樂的我，因為那才是我最想要成為的凱琪，雖然有的時候我也會偷偷的失敗。我同時也覺得根本沒有照片和任何寫出來的話，能夠表達我的悲傷以及讓我和大家釋懷。一首歌也許能打動你的心靈，因為它是誠懇的，那我今天也要重新學習再勇敢一點，再誠懇一點去面對我自己和大家。」

「脆弱都是為了明天的堅強」

薛凱琪表示在方大同離世後，一直沒有發文回應，是覺得脆弱留給自己，不想影響大家，「想過演唱會、工作、事業，比起人生，其實都太不重要了。所以我有想過把已定好的演唱會取消，但是偏偏心裏有個小小的聲音跟我說，雖然我每天都跟自己掙扎我哪裏不夠好，哪裏不夠有才華，但是這一輩子我能唱是個恩賜，因為宇宙想要用我的不完美去跟大家說，其實你我都是一樣，只是我利用了舞台去表達。在活着的路途中，你會有很多東西不想做，但是想了想，你又會去做了，搞笑吧？因這個世界不是圍繞着你一個人在轉的，你要負責任，要做個堅強的榜樣。我幻想當我脆弱的時候，也會很想看到別人堅強，去拉我一把，不是嗎？所以不管別人怎麼想，我薛凱琪想試試，去完成我本身不想做的演唱會，試試我是不是能唱、能笑、能跳、能哭。也希望大家從今天起珍惜時間去勇敢一點面對你自己的想法。脆弱，都是為了明天的堅強。雖然我們每個人最終達成堅強和釋懷的時間點不一樣，有的人快一點，有的人慢一點，但我相信所有人最終都能在同一個終點相遇，只要我們勇敢的用行動去回應愛，去感激你所愛之人」。

演唱會改名「Let Me Love You」

薛凱琪接着對已在天上的方大同說︰「最希望世界大同的你，當聽到我們說，會帶着光的行動去愛這個地球和住在上面的每一個人時，你應該會很開心吧？跟你說，我們會。畢竟好不容易才能在這一輩子相遇。」她的演唱會名字是「光」，但後來想簡單一些，改成《Let Me Love You—— 讓我愛你》，「因為當你懂得愛的同時，你也擁有了光……在生活中的每一個時刻、每一次相遇，都能迎接它的美。有的時候，我覺得自己能給的愛很多，但有的時候很少，甚至我覺得我根本搞不明白，怎麼給才是對，或是錯。我或許跟你們一樣還未知道它正確的答案，所以我只能用一顆好奇的心去反覆嘗試。發現錯了的時候就用微笑去面對，因為下次，我會更溫柔的去對待我愛的人、生命和自己。」薛凱琪最後說︰「LET ME LOVE YOU，wherever you are。我們都很傻，但是也很可愛。『別太遲，又十年後至想，快樂嗎？』」