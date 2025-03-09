葉童生日前夕出席新戲首映 各地粉絲雲集送祝福

謝君豪同是3月壽星盼再合作

葉童稱生日願望是繼續在演藝界有好發展，「年紀愈大，發現時間好珍貴，希望這部電影受歡迎，會有更多拍戲機會」。謝君豪3月23日生日，同是3月壽星及62歲，覺得跟葉童飾演夫婦很適合，期待未來再合作，他說：「去年工作太忙，所以生日願望是有多點休息時間，享受私人空間，周圍影相，我最喜歡捕捉別人吃東西時真情流露的畫面。」葉童即「老婆」上身，撒嬌稱謝君豪拍戲時沒替她影靚相。謝君豪解釋因不敢亂舉機影女藝人，「個個女人心態不同，我喜歡影人食嘢，女藝人未必喜歡那刻影相」。葉童說：「謝君豪幫我影相點會不喜歡，基本上我企出來都可以影。」 謝君豪承諾會帶私伙相機為她影生日靚相。

談到現場有不少粉絲支持，葉童說：「他們來自不同地方，很多內地粉絲追隨我多年，但我性格較內向，不懂跟太多人社交，故沒辦影迷會，多是粉絲自發到活動現場支持。」她知道粉絲愛惜她，自己唯一可以做的，就是多些演出回饋他們。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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