明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

葉童生日前夕出席新戲首映 各地粉絲雲集送祝福

葉童62歲生日前夕出席新戲首映 大批粉絲現身送祝福

【明報專訊】葉童、謝君豪、許月湘、黃定謙、車婉婉合演電影《淺淺歲月》前晚舉行首映禮。大批葉童粉絲到場應援，大叫「生日快樂」，預祝她62歲（3月8日）生日，令葉童開心不已，走近粉絲合照。谷祖琳、江希文、莊思明與男友楊明捧場。

謝君豪同是3月壽星盼再合作

葉童稱生日願望是繼續在演藝界有好發展，「年紀愈大，發現時間好珍貴，希望這部電影受歡迎，會有更多拍戲機會」。謝君豪3月23日生日，同是3月壽星及62歲，覺得跟葉童飾演夫婦很適合，期待未來再合作，他說：「去年工作太忙，所以生日願望是有多點休息時間，享受私人空間，周圍影相，我最喜歡捕捉別人吃東西時真情流露的畫面。」葉童即「老婆」上身，撒嬌稱謝君豪拍戲時沒替她影靚相。謝君豪解釋因不敢亂舉機影女藝人，「個個女人心態不同，我喜歡影人食嘢，女藝人未必喜歡那刻影相」。葉童說：「謝君豪幫我影相點會不喜歡，基本上我企出來都可以影。」 謝君豪承諾會帶私伙相機為她影生日靚相。

談到現場有不少粉絲支持，葉童說：「他們來自不同地方，很多內地粉絲追隨我多年，但我性格較內向，不懂跟太多人社交，故沒辦影迷會，多是粉絲自發到活動現場支持。」她知道粉絲愛惜她，自己唯一可以做的，就是多些演出回饋他們。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕淺淺歲月 謝君豪 葉童

上 / 下一篇新聞