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娛樂

回應胞妹孫美賢與鄭梓浩斷聯 孫耀威：防止詐騙大家小心

【明報專訊】孫耀威胞妹孫美賢已婚及育有兩子，去年捲入「小四」風波，被揭搭上《中年好聲音2》參賽者鄭梓浩。她去年9月發長文親認與鄭梓浩短暫交往，並已跟老公坦白，兩公婆開始修補關係。近日孫美賢一家四口跟傅明憲等好友滑雪，夫妻關係看來不錯。

「胞妹與丈夫一切都好好」

孫耀威昨晚聯同吳業坤、港姐冠軍倪樂琳、季軍楊梓瑤等出席「仁濟醫院周年慈善餐舞會」，透露胞妹孫美賢與丈夫一切都好好，又結伴滑雪為胞妹慶生。他認為大家是成年人，不用擔心，「人生有很多事會遇到，不是每件事都做得好，努力向前吧！也不是媒體寫到咁癲，只是有人刻意加鹽加醋，不講太多了！我們的家庭一切正常，有什麼要追究就交給律師處理」。是否鬧醒胞妹？他說：「我不會鬧她，其實無嘢好鬧，據我所知當初是有些問題，已交給律師處理，細節不是太清楚。」問到孫美賢是否跟鄭梓浩斷絕聯絡？他笑道：「新聞都有講！防止詐騙，大家都要小心。」

孫耀威忙於在內地舉行巡迴演唱會，下月到吉隆坡站。何時在港開騷？他希望最後一站在香港和台灣舉行，台灣是他出道地方，已申請小巨蛋檔期；香港是他的家，亦有啟德新場地，不過始終想排紅館檔期，期望明年申請到。提到張學友近日再因身體不適取消3場廣州巡唱。他說學友是他的學習對象，「他的唱法非常損耗精力，我比他年輕，也覺得不容易。他有少許瑕疵就代表真實，我覺得他是神人」。他稱現在戒酒戒食辣，年紀大要保養，反而老婆陳美詩開始鍾意飲酒，笑言把他的酒都飲了。

吳業坤減肥拍《新聞女王2》

吳業坤計劃今年到內地開巡唱，亦希望年底回港在小場地舉行入行10周年演唱會，本月底會投入新劇《新聞女王2》拍攝。他指續集戲分多了，雖不用除衫騷肌，但想上鏡靚仔些，亦擔心發福後不連戲，希望減10磅。

記者：林祖傑

相關字詞﹕鄭梓浩 孫美賢 孫耀威 吳業坤

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