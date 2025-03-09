明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

林盛斌首踏紅館棟篤笑 淚灑舞台 張敬軒任嘉賓贈梳髮膠全場爆笑

林盛斌紅館開騷星光熠熠 張敬軒送護髮用品 笑爆全場

【明報專訊】林盛斌（Bob）前晚圓夢首踏紅館舉行《The Bobfather Finale 2025》棟篤笑，為「教父系列」完成最終章。開場時Bob見全場爆滿及觀眾歡呼聲即忍不住落淚，並拍心口說：「阿媽我得咗喇！」他感謝20多年來曾攻擊他的人，令他更堅強及勇猛。他對長女林霏兒被網民攻擊感心痛，沒想到女兒內心比他更強大。張敬軒擔任嘉賓，感謝Bob當年在他初來港時給予關心，感到很溫暖，即場送梳及髮膠給對方，令全場爆笑。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

Bob圈中人緣甚佳，逾百圈中好友捧場，包括汪明荃、薛家燕、陳家樂、李佳芯、胡杏兒、張振朗、陳百祥與黃杏秀、張繼聰與謝安琪、陳展鵬與單文柔及歐陽震華夫婦等，星光熠熠。梁思浩前日逛商場不慎絆倒，左腳韌帶斷裂，仍撐行山杖到場支持。

逾百圈中好友捧場星光熠熠

Bob黐上假鬚、穿黑色西裝登場，有觀眾大叫「靚仔」，歡呼聲不絕。他自2015年起演出棟篤笑，經歷10年終踏上紅館開騷，未開口已激動落淚，大聲說：「阿媽我得咗喇！」他感謝入場觀眾，承諾盡力將歡樂和正能量帶給大家。Bob自爆上網搜尋自己的花名，有叫「龜頭Bob」，笑言為做有錢人，照玄學師傅吩咐，將108塊金箔貼在面上，自稱「金錢龜」，他笑說：「我老婆最叻，釣到一個金錢龜。我已升呢為『龜公Bob』，做金牌媒人，撮合幾段圈中姻緣。」他自認是司儀界名牌，收費好貴，但物有所值，絕不會隨便減價。

Bob笑稱常被人認錯，弄出笑話，跟他撞樣藝人有歐陽震華、盧海鵬及刀郎外，兒子曾將羅家英相片誤當成爸爸，天王也試過認錯，「我在新城做PA，到停車場接待郭富城，他一見我說『Bobby（歐陽震華）你在這裏做什麼？』他的經理人小美在他耳邊說一些話後，他即變嚴肅，像拍《寒戰》個樣」。

Bob稱長女頂得住網民攻擊

Bob入行多年常被網上Haters攻擊，收到不少惡毒咒罵留言，他曾不開心，但引用電影《教父》金句自勉，又公開感謝太太開解及支持。長女林霏兒（霏霏）亦遭網民攻擊，他感心痛，但讚女兒犀利，「以為霏霏會不開心，怎料她回覆我的安慰留言竟完全沒事，消化能力比我更高，她16歲已頂得住，我要向她致敬。她留言說爸爸不是垃圾，在她心中是英雄。但我想講，在我心中，霏霏與幾個弟妹才是我的真正英雄！多謝網民令我女兒急速成長，變得強大」。Bob爆霏霏的男友與家人來捧場，讚對方有禮貌，相信因父母家教很好。

軒仔讚Bob做事認真又勤力

Bob介紹嘉賓時說喜歡聽國語版《My Way》，張敬軒（軒仔）驚喜現身，全場興奮歡呼，唱完歌兩人相擁。軒仔說他們識於微時，當年他初來港，在新城電台遇見Bob，獲關心感覺很溫暖，「最近方大同離世，我整個星期留在家，有說不出的失落和悲傷。很珍惜可以經常見面和傾偈的好朋友，雖然我們不是常見，但會保持聯絡互相關心。Bob做每件事都認真，無論任何角色也好勤力，做好多功課，大家看到今（前）晚台下捧場的嘉賓陣容，犀利過樂壇頒獎禮，就知他的人緣」。軒仔此時送Bob「實用」禮物，一把梳和髮膠，爆Bob有頭髮要每日剃，令Bob哭笑不得。

尾段時，Bob重提被網民嘲「不自量力」開騷，他反過來感謝他們，「我想向過去20多年來，看不起我、想我死的人講一聲，因你們的否定，才令我站在這個台上。多得你們的打擊和批評，才能百分百相信自己，令我可以行得更勇猛更堅強！」

自評90分 盼挑戰紅館四面台

騷後Bob與台前幕後出席慶功宴，稱首次登紅館心情激動，出場已忍不住喊，自覺已盡力，表現值90分。他指軒仔一口應承任嘉賓，特別向公司申請調動工作，因大家認識多年又好玩得，台上對話內容和送禮，事前沒夾定。他指軒仔從沒問價錢，連車馬費也不要，收到他的禮物真的好癲，很有心思。Bob好感動全家人到場支持，間接讓子女理解爸爸的工作，「首次見霏霏男友的父母，好友善。有朋友讚霏霏男友靚仔」。提到在台上說下個目標是啟德體育園，盼成為該處第一個做棟篤笑的藝人。他稱講笑，是個人想法，擔心派100元給觀眾也不夠入場人數，希望有機會數年後再登紅館挑戰四面台。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕棟篤笑 The Bobfather Finale 2025 張敬軒 林盛斌（Bob）

上 / 下一篇新聞