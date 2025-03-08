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娛樂

【開箱】艾恩布迪再稱帝「長」片 《粗獷派建築師》探索戰後移民創傷

【明報專訊】《黑天后》畢迪高比（Brady Corbet）執導的《粗獷派建築師》（The Brutalist），去年9月在威尼斯影展贏得最佳導演獎，之後進軍奧斯卡，獲最佳電影等10項提名，最初形勢向好，未知是否受使用人工智能調整角色對白惹起爭議，最終只拿下最佳攝影、最佳配樂；五大重要獎項中，僅從頭帶到尾的艾恩布迪（Adrien Brody），繼22年前《鋼琴戰曲》，再度捧走金像影帝殊榮。艾恩以5分40秒的謝辭刷新奧斯卡頒獎禮最長紀錄，其實《粗》片亦是超長片，共215分鐘，所以中場設休息時間，觀衆務必要留意。此片野心不小，從戰後創傷、移民新生及藝術創造三方面並行，效果是否完滿則屬後話；但以960萬美元（約7480萬港元）成本拍出史詩格局，全球收4150萬美元（約3.2億港元），以票房而言算成績不錯，

原定祖艾加頓主演

《粗獷派建築師》講述來自匈牙利的猶太裔建築師Toth在二戰的大屠殺中倖存，並移居美國，盼能在新天地迎接受困東歐的妻子Erzsebet和外甥女Zsofia到來，然而很快發現這地方與他的想像截然不同，曾在布達佩斯享譽盛名的建築師，到了費城處處碰壁。面對陌生的文化與全新生存法則，Toth只好努力尋找新方向；及後認識了富豪Harrison，讓其人生再次面臨巨變。

此片並非傳記電影，而是導演畢迪高比與伴侶兼《擠逼的心房》導演夢娜法斯科（Mona Fastvold）共同創作的劇本，而且參考過很多移民美國的建築師經歷。片名既是指主角Toth的建築風格，同時字源有殘酷、野蠻、無情之意。粗獷主義建築，同時有人翻譯為粗野主義，是1950年代於英國興起的建築風格，其特色為外露的清水混凝土和鮮明幾何結構，可歸入現代主義建築流派當中。畢迪自言一直對建築很有興趣，片中希望呈現藝術與移民體驗之間的平行關係，粗野主義正好在視覺上探索戰後創傷。根據5年前美媒報道，由《追擊拉登行動》祖艾加頓（Joel Edgerton）和《粉紅色的一生》法國影后瑪麗安歌迪雅（Marion Cotillard）分別扮演Toth與Erzsebet，《換諜者》麥克懷倫斯（Mark Rylance）飾演富商Harrison，報道指《飛黃騰達》沙巴遜史丹（Sebastian Stan）、《職業特工隊》系列雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）亦會參演，但沒公布角色。到2023年開鏡，已改由艾恩布迪與《俠盜一號：星球大戰外傳》女星菲莉絲迪鍾斯（Felicity Jones）飾演Toth夫婦，《幕後嫌疑犯》佳皮亞斯（Guy Pearce）扮演富商Harrison，《比利林恩的中場戰事》祖艾雲（Joe Alwyn）與《蛇惑》史黛絲馬田（Stacy Martin）分別扮演Harrison的自大兒子Harry及較善良的女兒Maggie；《白噪音》拉菲卡斯迪（Raffey Cassidy）飾演Toth的外甥女Zsofia，《阿姆斯特丹》阿歷山度里奧拿（Alessandro Nivola）和《威尼斯謀殺案》愛瑪萊特（Emma Laird）則分別扮演Toth的表弟Attila和太太Audrey。

佔戲重由頭帶到尾

對比一般戰爭片講述猶太人的苦難，《粗獷派建築師》聚焦和平後戰爭給他們的影響，並以Toth一家三口為範例。Toth因戰時所受的傷，到了美國後靠毒品紓緩；Erzsebet長期營養不良導致骨質疏鬆，甚至不能站立；外甥女Zsofia不能言語，變成啞巴。除了肉體的痛，還有精神上的苦。Toth投靠表弟Attila，對方戰前移民美國，已融入當地生活，甚至隨太太改信天主教。Harry委託Toth為Harrison改裝圖書室，希望給父親驚喜，怎料對方勃然大怒，還即時解僱Toth，也因此遭Attlila趕走，並污衊他佔其妻便宜，是最早給Toth的打擊。其實Harrison一出場已流露歧視一面，指有黑人員工在場，嚇怕其母；只是後來圖書室受欣賞上了雜誌，才知道Toth是人才，翻查對方過去在歐洲原來並非泛泛之輩，遂邀請他建圖書館、教堂。始終錢才是Harrison眼中最重要的東西，渴求的是名利，對Toth的欣賞，不過附庸風雅，當工程出現問題，Toth再次被開除。

片中Toth一家適應不了美國生活，Toth甚至說，美國不歡迎他們；是命運使然，因為遇到的並非伯樂，而是壞心腸的人，像Harrison父子？Zsofia後來選擇與丈夫到以色列生活，因為都是猶太人同聲同氣？Toth與Erzsebet最初反對，當不幸事發生在Toth身上，兩人改變了初衷，希望跟Zsofia團聚。扮演Toth的艾恩布迪幾乎每個畫面都有他，佔戲極重，他也把Toth的軟弱、傷痛、對設計的堅持與自傲，以及受創後的憤怒，帶來不同層次的演繹，確實值得獎項的鼓勵。

上映日期：3月6日

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