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娛樂

里安納度有望參演《星聲夢裡人》導演新片

【明報專訊】《復仇勇者》金像影帝里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）自從《花月殺手》後，接拍了《黑金風雲》保羅安德遜（Paul Thomas Anderson）執導的神秘電影，據美媒報道，他下部作品有機會演出《星聲夢裡人》金像導演戴文查素列（Damien Chazelle）講述1970年代著名電單車特技人克尼芙爾（Evel Knievel）的未命名新片，出爐金像影帝艾恩布迪（Adrien Brody）也可能是主角之一。

據美媒報道，里安納度狄卡比奧去年底收到演出邀請，若成事他將扮演在1970年代大受歡迎的電單車特技表演員克尼芙爾，後者以無畏態度及參與高難度表演而聞名，及後因襲擊二十世紀霍士高層兼傳記作者索特曼（Shelly Saltman），被判入獄，因而失去所有代言合約並宣布破產。據悉艾恩布迪若答允演出，將會扮演索特曼一角，電影預計今年夏天開鏡，並由曾與里安納度合作《無間道風雲》的威廉莫拿漢（William Monahan）編劇。戴文查素列前作《巴比倫：星聲追夢荷里活》雖然集合瑪歌羅比（Margot Robbie）、畢彼特（Brad Pitt）等紅星主演，但既不叫好亦不叫座，所以新片可說是戴文的翻身之作。

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