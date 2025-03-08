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娛樂

李秉憲獨力宣傳《勝負》 導演證劉亞仁戲分保留

【明報專訊】《魷魚遊戲2》李秉憲與《收屍人》劉亞仁合演新片《勝負》，原定2023年在影視串流平台Netflix上架，但劉亞仁涉毒被捕，一度抽起不播，延至最近終於放棄播映權，改為本月26日在韓國戲院開畫，發行商表明在宣傳上盡量不提劉亞仁，避免影響票房。《勝負》昨日舉行記者會，導演金亨柱率領演員李秉憲、《鬼怪》趙宇鎮及《那傢伙是黑炎龍》高昌錫等出席，劉亞仁上月已獲釋，但未有邀請他亮相。

《勝負》改編自真人真事，講述韓國圍棋界傳奇人物曹薰鉉（李秉憲飾）與李昌鎬（劉亞仁飾）正面較量，師徒必須分出勝負。李秉憲在記者會表示接拍此片前對圍棋一無所知，看罷劇本卻深深被打動，立即答應演出。導演亦稱撰寫劇本時已認定李秉憲當主角，後者亦做足準備工夫，包括學習下棋，親自拜訪曹薰鉉，觀察對方表情、談吐、下棋手勢和坐姿等，「身為圍棋大師，在密密麻麻的棋盤上，絕對不能碰到其他棋子，令我非常擔心因此NG」。劉亞仁涉毒案早前上訴得直，改判緩刑提早獲釋，但無論電影海報抑或宣傳活動均不會參與，導演只能盡力爭取保留他的戲分，「這是師徒對決的故事，如果按照原定計劃，把劉亞仁戲分全部刪除，這部電影一定不會成功。觀眾入場欣賞過後，便會完全理解我的說法」。

相關字詞﹕趙宇鎮 高昌錫 勝負 金亨柱 劉亞仁 李秉憲

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