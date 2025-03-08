李秉憲獨力宣傳《勝負》 導演證劉亞仁戲分保留

《勝負》改編自真人真事，講述韓國圍棋界傳奇人物曹薰鉉（李秉憲飾）與李昌鎬（劉亞仁飾）正面較量，師徒必須分出勝負。李秉憲在記者會表示接拍此片前對圍棋一無所知，看罷劇本卻深深被打動，立即答應演出。導演亦稱撰寫劇本時已認定李秉憲當主角，後者亦做足準備工夫，包括學習下棋，親自拜訪曹薰鉉，觀察對方表情、談吐、下棋手勢和坐姿等，「身為圍棋大師，在密密麻麻的棋盤上，絕對不能碰到其他棋子，令我非常擔心因此NG」。劉亞仁涉毒案早前上訴得直，改判緩刑提早獲釋，但無論電影海報抑或宣傳活動均不會參與，導演只能盡力爭取保留他的戲分，「這是師徒對決的故事，如果按照原定計劃，把劉亞仁戲分全部刪除，這部電影一定不會成功。觀眾入場欣賞過後，便會完全理解我的說法」。