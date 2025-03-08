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娛樂

NewJeans含淚控訴事務所迫害 ADOR還原「職場欺凌」過程反擊

【明報專訊】韓國女團NewJeans與所屬事務所ADOR及母公司HYBE的合約問題糾纏多時，去年11月NewJeans舉行記者會，單方面宣布與ADOR解約，後者為確保事務所地位並禁止NewJeans自行接洽廣告及表演而提出訴訟，昨早在首爾中央地方法院開庭，5名成員以全黑打扮作供，提出事務所不斷迫害她們的證據，說到激動時更忍不住落淚。另一方面，ADOR高層亦透過閉路電視片段，力證成員Hanni自稱遭受「職場欺凌」的說法不可信。

由Minji、Hanni、Danielle、Haerin和Hyein組成的韓國5人女團NewJeans，2022年7月出道，由ADOR社長閔熙珍一手捧紅。去年4月，閔熙珍被指密謀奪取ADOR經營權，正式與HYBE決裂，其後閔熙珍被解除職務，NewJeans稱會共同進退；同年11月NewJeans單方面宣布解約，上月改名「NJZ」繼續活動，將於本月底來港參與《ComplexCon香港2025》音樂節演出。

被阻戴黑絲帶悼念空難

ADOR為保障自身利益，不惜與NewJeans對簿公堂。5名成員昨日出庭作供，批評ADOR母公司HYBE透過旗下女團ILLIT及LE SSERAFIM輪流打壓，包括以ILLIT複製NewJeans的成功方程式，又刻意阻撓NewJeans出道，好讓LE SSERAFIM搶佔市場。另一迫害證據，則是去年12月發生濟州空難事故後，NewJeans跟同門歌手一起出席第66屆日本唱片大獎，5女原本打算扣上黑絲帶以示悼念，卻遭ADOR職員以「日本電視台未必准許」為由阻止，其後發現ILLIT及LE SSERAFIM均已扣上絲帶，認為公司刻意設計陷害，幾乎令她們成為韓國網民攻擊的對象。

NewJeans成員在庭上輪流發言，Hyein哽咽表示「無法在失去閔熙珍的ADOR下創作」；Danielle亦聲淚俱下地說，她熟悉且信任的社長、經理人、造型師等已離開ADOR，還有誰可以保護她們？5人強調對ADOR失去信心，拒絕繼續合作。ADOR發言人則表示，該公司一直履行合約，包括已向5名成員支付50億韓圜（約2700萬港元）酬金，而且HYBE斥資210億韓圜（約1.1億港元）栽培她們，沒有攻擊或放棄NewJeans的理由，成員僅以「HYBE不喜歡NewJeans」為單方面解約原因，稱實在難以成立。

與閔熙珍手機通訊截圖曝光

至於去年9月，Hanni自稱遭受職場欺凌，她在YouTube直播中表示曾遭ILLIT經理人「無視」，禁止成員跟她打招呼，事件愈鬧愈大，其後她出席環境勞動委會員聽證會，就欺凌指控作供。昨日在法庭上，ADOR高層展示閉路電視片段，還原「欺凌」現場情况，只見ILLIT其中3名成員在公司走廊遇上Hanni，先後向她鞠躬，而非她所指的「無視」。另一方面，庭上亦公開Hanni與閔熙珍的手機通訊對話截圖，證明Hanni未能確認ILLIT經理人有否親口提及「無視」一詞，反是閔熙珍不斷重複使用「無視」，被指有教唆和誤導之嫌。經過控辯雙方各自表述後，法庭預計下周五（14日）有裁決。另外，有關NewJeans與ADOR的合約訴訟，將於4月3日開審。

相關字詞﹕閔熙珍 職場欺凌

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