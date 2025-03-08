【娛樂場】黃柏高加持 老虎歌皇推首支個人單曲《上帝話事》

網絡唱將遇上伯樂黃柏高

今年天狼星推出首張音樂單曲《上帝話事》，由網絡唱將老虎歌皇作曲、作詞及主唱，歌曲背後理念源自老虎歌皇成長後對世界的一些看法，想表達人的力量有限，自己盡力做到最好，腳踏實地堅持初心，永不放棄就無悔，到最後成功與否交由上天決定。編曲和監製是音樂人黃一峰、鄭修明。老虎歌皇一直在幕後主唱、創作，翻唱多首改編歌曲，今次在黃柏高鼓勵下自己原創，再由資深音樂人炮製特色編曲配合，令老虎歌皇突顯個人風格。

老虎歌皇是香港音樂人，7年前開始一直戴着老虎面具在各大網絡平台分享自彈自唱視頻，主要翻唱粵語歌和諷刺時弊的改詞作品，第一首歌曲《裝飾的拉花》改編謝霆鋒的《非走不可》。在推出親自改詞作品《加價失調》（原曲《思覺失調》）時，曾被網民瘋傳他是劉浩龍，之後亦屢傳是陳奕迅。談到與黃柏高相識經過及關係，老虎歌皇表示：「數年前機緣巧合下朋友介紹認識Paco，給他聽我幾首demo，他很欣賞我的作品，我們一拍即合，我好感謝那個朋友，亦好開心遇上音樂路上一位非常重要的伯樂『黃柏高』，這名字應該全香港人都認識！」

戴老虎面具為搞新意思

老虎歌皇喜歡音樂，當初想開一個網上頻道分享自己的作品，不過當時已有很多唱歌YouTuber，所以想搞搞新意思，不如玩神秘感蒙面唱歌，便戴上老虎面具。他也喜歡改歌詞，讓聽眾有共鳴，所以就用時事做題材去改編。談到在社交平台經營改編歌的感受，他說：「我覺得好驚喜，當初都係抱住玩的心態，可以娛樂自己就開心滿足，誰知係有人留意，同埋有媒體訪問我，覺得非常感恩。唱cover歌話容易又得，話難又得，困難在於始終有原唱在先，翻唱好難超越原唱，所以要加自己特色，例如做acoustic version，唱法可能要唔同，或者女歌男唱，令到首歌感覺好唔同，所以都係一個挑戰。」

MV使用AI生成技術創作

今年老虎歌皇擁有人生第一首個人作品《上帝話事》，MV講述一個機械人在繁忙都市中為名利奔波的故事，雖然生活充滿挑戰和疲憊，但只要永不放棄盡力做到最好，最後成功與否交由上天決定。這次MV 100%使用AI生成技術，創造出充滿未來感的城市及機械人，同時也表達現代人在快速變化的世界中，如何依靠「信念」面對未知的挑戰。MV希望提醒觀眾，即使科技再發達，人性的價值和信仰的力量依然重要。