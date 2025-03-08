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娛樂

羅家英被阿姐誤導 以為馮盈盈身材好

羅家英爆阿姐讚馮盈盈身材好 見真人後疑惑老婆點解咁講

【明報專訊】羅家英（家英哥）、馮盈盈及關楓馨昨日為無綫飲食節目《飲茶》宣傳。家英哥稱相隔20年再為無綫拍節目，自詡對飲茶有研究便答應拍，怎料原來是介紹去茶樓飲茶的飲食文化。是否常與汪明荃（阿姐）去飲茶？他說：「多！但她驚蝦不新鮮，所以不吃蝦餃，鍾意食芋角和蘿蔔糕，我同佢唔啱，我鍾意食牛肉、燒賣和牛腸，她又不吃牛肉。」他透露將與阿姐赴新加坡演唱。對於有網民在街上碰見他與阿姐，大讚兩人好恩愛。家英哥說：「因為阿姐好鍾意拖住我，所以出街就手拖手，都幾恩愛。」

視關楓馨孫女

家英哥爆阿姐得知節目拍檔之一是馮盈盈即說：「盈盈好好身材喎！」他跟馮盈盈見面後有點失望，他說：「佢最靚係對腳，點解阿姐會有咁樣嘅說法呢？」馮盈盈稱與阿姐見面通常在台慶，她穿晚裝突顯身材。提到她在廣州拍攝這節目時被網民批似路人，她認為是好事，因夠貼地和親民。家英哥表示被馮盈盈與關楓馨少少激親，鬧她們就會扮乖，鬧得最多是馮盈盈，「佢駁嘴和搶對白，不過後生女應該的，不用畀面我」。馮盈盈解釋家英哥非常玩得又隨和，初時也就住，後來被感染到玩得好開心，「我最鍾意在家英哥面前講他以前在電影的經典對白，如『好難捉摸呀』」。家英哥稱因關禮傑叫他爸爸，所以當關楓馨是孫女，「見到孫女好收斂，沒有亂講說話，沒有搭膊頭和拖手，好規矩」。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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相關字詞﹕關楓馨 馮盈盈 飲茶 羅家英（家英哥）

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