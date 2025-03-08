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娛樂

相隔6年再出新歌心情興奮 古淖文稱99分紀錄好快被打破

【明報專訊】古淖文前晚在新蒲崗為新歌《Follow Me》舉行發布會，大批粉絲到場應援，《中年好聲音2》譚輝智、黃劍文、劉威煌及顏米羔等也現身支持。古淖文獻唱新歌，又跟粉絲玩跳舞遊戲。他相隔6年再出新歌心情興奮，多謝「中2生」齊心撐場，未能出席的成員也傳短訊祝賀。

對於被黃劍文嫌跳得不夠勁，要求加強勁度。古淖文說：「這首跳唱歌是向難度挑戰，我有一段時間沒跳舞，幸好克服到。我知劍文想跳唱，叫他挑戰，或者大家一齊玩crossover，他彈結他很叻，想跟他合作。我最想看到譚輝智挑戰跳這首歌，相信畫面會好精彩。」他開心新歌受大家歡迎，有意延續「Follow」系列，以快歌為主，「今年內會再出多些歌，不用再等6年」。

古淖文未有如MV中以低胸舞衣現身，笑稱天氣凍，媽咪叮囑著多件衫，不過衣櫃已儲有「deep到落肚臍」的戰衣，承諾下次在大型舞台騷性感。提到《中年3》學員屢破分數紀錄，古淖文笑言自己創下99分可能好快被打破，「相信學員努力打動評審及感動觀眾便有好分數，我有留意張與辰、黃博、陳芷盈等唱得不錯。（可會上節目踢館？）大家良性競爭比較好，我想合唱，相信節目組不會放過我們」。

黃劍文想出快歌 劉威煌挑戰搖滾

黃劍文與劉威煌戥古淖文出歌開心，前者被指對古淖文要求高，他笑言是用粉絲角度看待對方新歌，希望看到他愈跳愈勁，自認都好扭得，想挑戰一齊跳唱，也想出快歌。劉威煌期待跟古淖文學舞步嘗試跳唱，透露正籌備新歌，聽取意見後偏向做搖滾歌。

記者：鍾一虹

相關字詞﹕Follow Me 古淖文

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