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娛樂

鄭中基母校分享經歷 籲勿飲酒減壓 《阿龍》映期有變 傳媒訪問取消

【明報專訊】鄭中基去年8月爆出「經理人風波」後，透露患抑鬱症及赴美國接受戒酒療程。成功戒酒的他已低調返港，並在其YouTube頻道「機動電視台RTV」現身，雖然消瘦不少，但精神不錯。鄭中基日前還返母校跟學弟們分享，鼓勵以正途處理壓力問題。他稱自己一直以為酒精可以減壓，結果上癮，在美國戒酒時有很多得着；又以自己患抑鬱症為例，看了醫生20年，有問題要勇敢求助。鄭中基主演電影《阿龍》原定下月上映，但昨日有指映期有變，原本安排傳媒訪問亦取消。

娛樂組

鄭中基去年8月鬧出「經理人風波」，合作多年的何慶湘被指工作與道德操守有問題離職。他隨後自爆患抑鬱症及有酗酒問題，完成去年9月兩場高雄演唱會後暫停工作，在太太余思敏陪伴下前往美國接受戒酒療程。

返公司與同事有講有笑

鄭中基已低調返港，前晚再次現身其YouTube頻道「機動電視台RTV」，分享他返公司處理事務的情况；他一入公司門口，一眾年輕同事熱烈歡迎說：「爸爸回來了。」有員工立即遞上大疊申請報銷的收據要他簽名。鄭中基對鏡頭說︰「返嚟拍嘢順便同大家講吓，其實我返咗嚟一段時間，戒酒嘅療程都完成咗㗎喇，不過醫生就叫我唔使咁急返嚟做嘢，所以我就處理咗Channel啲嘢先囉。」之後對同事說︰「都要湊番你哋啦，仲有咁多印度嘅單！我想慢慢睇吓印度嘅單係乜嘢。」他之後跟員工做模擬面試、玩伸展動作遊戲，其間與眾同事有講有笑。

自爆年輕時沉迷杯中物

鄭中基上周回母校聖類斯中學跟學弟分享經歷，談到面對壓力問題，他表示自己小時候跟朋友傾偈，之後去朋友家中飲酒，其實是想逃避問題。他年輕時已開始沉迷杯中物，一直以為酒精可以幫自己減壓，後來當爸爸後，子女出生頭幾年，他曾戒酒，但之後以為自己可以控制又再飲酒，再度泥足深陷。他稱原來所有問題都來自酒精，酒精本身會令人上癮，酒精的感覺令他無法離開，覺得要飲酒先可以開心，要飲好多先有正常感覺。

提到在美國戒酒之行，鄭中基說有不少得着，戒酒營入面有好多人年紀好細，20出頭的年輕人已入戒酒營四五次，而且除飲酒外還有其他問題，「我想跟大家分享，問題未深化之前可以解決，開始解決問題永遠都不會遲」。他又呼籲要勇敢求助，以自己的抑鬱症為例，「唔好怕搵專業人士，我的抑鬱問題有搵醫生傾，睇咗20年。有好多嘢唔係自己一個人能夠搞掂晒，要搵人傾」。

患抑鬱症 睇醫生20年

鄭中基表示現在要克服飲酒心癮，會搵些事專心去做，其實好渴求飲酒的感覺只是8至15分鐘，過了就沒有好想要飲酒的感覺。鄭中基為主演電影《阿龍》用半年時間操練，原本下月推出，並安排傳媒訪問，不過昨日有指映期有變，訪問取消。

相關字詞﹕戒酒 阿龍 鄭中基

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