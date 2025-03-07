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娛樂

【開箱】《我們的浪漫電影》 朴寶英崔宇植談情說戲

【明報專訊】影視串流平台Netflix上月14日推出韓劇《我們的浪漫電影》，《照明商店》朴寶英與《上流寄生族》崔宇植飾演一對既想獲得愛情，又想實現夢想的年輕人，互相吸引並成為彼此創作靈感，同時戰勝內心痛苦的故事。《我》劇雖在情人節上架，卻非盲目放閃，透過愛情與電影，細訴「人生不如戲」的寫真生活。

人生與電影互糾纏

《律戰江湖》吳忠煥執導，《那年，我們的夏天》李娜恩編劇的《我們的浪漫電影》，講述熱愛電影、夢想是看盡世上所有好戲的高謙（崔宇植飾），決心成為演員，可惜演技欠佳，只能充當臨記。高謙在片場遇上金武飛（朴寶英飾），對她一見鍾情，女方嫌高謙個性古怪，嘗試避開他，卻糾纏不清。直至某日武飛嘗試確認高謙感情後，男方從此銷聲匿迹。然後5年過去，高謙成為影評人，武飛當上導演，兩人再次相遇相愛。

至於另一對情侶是高謙的高中好友洪始俊（李濬榮飾）與孫珠雅（全少妮飾），始俊出身中產家庭，夢想成為著名作曲家，孫珠雅希望成為電影編劇，兩人在拍拖7周年當天分手。5年後，女方把親身經歷寫成劇本，交由武飛執導，並由始俊負責配樂，藉以重修舊好。

說生道死感情沉重

《我們的浪漫電影》全季共分10集，首兩集讓人聯想起韓劇《那年，我們的夏天》，同屬崔宇植主演、李娜恩編劇，都是講述主角由十餘歲到30多歲的故事，由劇集氛圍到緩慢節奏都大同小異。直至中段開始脫離《那》劇印象，在角色描寫及情節推進均較前作成熟。《我》劇沒有反派角色，也沒有刻意營造浪漫或悲劇情節，悠然道出人生總有機會遇上難以面臨的事情，例如高謙哥哥高峻（金材昱飾）病逝，始俊遇上創作瓶頸等。

新劇不單有愛情，也有其他感情元素，包括高謙與始俊之間的友情，跟高峻的兄弟情，以及武飛的母女情等。雖然節奏略嫌緩慢，至少對白精警，說出人生道理，例如高謙兄弟相依為命，直到高峻患病，輪到高謙照顧哥哥，高峻語帶雙關地說：「有時候，當你肩上扛着重擔，就會想辦法淡化一切，因為太沉重了，心理無法負荷。」高峻離世後，高謙如常生活，其實把悲痛埋藏心裏，他表示「死亡最奇怪的地方，在於你以為它會改變一切，事實卻是什麼都沒改變」。身邊人都很擔心高謙，各自用不同方式安慰他，例如始俊代購日用品，武飛則與高謙同住，「我想安慰你，不是對你說教；我想理解你，而不是責備你。難道你都沒發現我一直在觀察你、陪伴你？你可以假裝對自己的傷痛無感，但不要忽視在身邊陪着你的人」。

題目出自電影金句

電影也是重要元素，武飛父親是製作人，小時候一起看過經典韓片《八月照相館》，長大後才明白「看完心情變好，我們都需要（愛情片）」，因而決定當導演；每集主題也出自電影金句，如首集題目「天亮時風景會很美」來自《喜劇之王》，第3集「親近朋友，更要親近敵人」來自《教父》，第6集「Happy Ending Is Mine!」剛源自《盜賊門》等。

首次合作拍劇的崔宇植與朴寶英，外型合襯，演技出色；扮演高峻的金材昱雖然戲分不多，但表現突出，提到20歲高峻獨力撫養9歲高謙，前者個性孤獨，逐漸變成情緒病，曾經企圖自殺，尾段對高謙傾吐心聲，情感深刻動人，難怪有評論認為此劇的兄弟情誼比愛情線更有看頭。

相關字詞﹕金材昱 韓劇 崔宇植 朴寶英 我們的浪漫電影 開箱

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