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娛樂

Sabrina Carpenter表演露骨 英國音樂大獎收825宗投訴

【明報專訊】有「英國格林美」之稱的英國音樂大獎（Brit Awards）上周末在倫敦O2體育館舉行頒獎禮，社交媒體如Instagram、Facebook等合共錄得接近7000萬觀看次數，比去年急升45%，反映年輕樂迷追捧之餘，英國通訊管理局亦收到825宗投訴，大多針對女歌手Charli XCX及Sabrina Carpenter的暴露衣著和性感演出。

負責為頒獎禮打頭陣演出的Sabrina Carpenter，在大批穿著英國皇家衛隊制服的舞蹈員簇擁下登場，載歌載舞原本並無不妥，直至中場換上性感內衣，在大牀上擺出挑逗性姿態。由於英國獨立電視台（ITV）在當晚9時前播出相關表演，結果惹來部分家長不滿，透過社交媒體留言批評：「當電視播出這場歌舞時，我跟身為Sabrina粉絲的女兒說，這就是我不會帶她去看演唱會的原因。」

另一方面，今屆獲頒年度專輯等5獎成為大贏家的Charli XCX亦因穿著黑色透視裝上台，並公開表示「聞說ITV投訴我露點」、「我認為我們已經踏入解放乳頭的年代了」，同樣收到觀眾投訴。根據英國通訊管理局規定，晚上9時前「禁止播放不適當的內容」，包括含有色情、暴力、令人感到痛苦的畫面及粗言穢語等。局方收到大量投訴後，現正考慮是否作出調查。

相關字詞﹕Sabrina Carpenter Charli XCX 英國音樂大獎

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