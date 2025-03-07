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娛樂

麗素施嘉日本唱好《白雪公主》 秀智任韓版代言人 傳英國停辦首映禮

【明報專訊】《蜘蛛俠：驚世現新》馬克韋伯（Marc Webb）執導，《西城故事》麗素施嘉（Rachel Zegler）主演經典童話改編電影《白雪公主》（Snow White），將於本月21日在美國開畫，香港提前一日上映，全球宣傳活動現已展開，穿著低胸裙的麗素前晚現身東京，冒着寒冷低溫跟粉絲簽名及合照，又即場演唱插曲《Waiting On A Wish》，落力為新片造勢；另外，韓媒昨日公開《白雪公主》代言人的廣告照，雖然官方還未透露身分，粉絲已猜出她正是「國民初戀」秀智。

日前舉行第97屆奧斯卡，「白雪公主」麗素施嘉與「黑魔后」姬兒加杜（Gal Gadot）一同擔任頒獎嘉賓後，隨即展開全球宣傳之旅，麗素前晚首先到東京出席《白雪公主》公開活動，首次到訪日本的她表示，當地天氣寒冷，她穿著白色低胸裙襯紅色披肩的「白雪公主裝」示人，感到有點寒意，不忘開玩笑說東京下雪，可能跟白雪公主駕到有關。麗素又透露抵埗後即抽空到迪士尼樂園，玩得很開心。此行將會購買沖泡綠茶的傳統工具帶回美國。

迪士尼喜用韓星谷戲

雖然姬兒加杜未有隨行，但麗素施嘉不愁寂寞，因為大會安排日本聲優兼日劇《御上老師》女星吉柳咲良陪伴左右，她負責為日版白雪公主配音，大讚麗素笑容迷人、歌聲動聽，直指對方就像白雪公主樣溫柔可愛。二人更即場獻聲，演唱電影插曲《Waiting On A Wish》。

另一方面，韓媒昨日報道《夢境Wonderland》秀智將與《白雪公主》合作，從宣傳照片可見，穿上紅色斗篷的她，拿着蘋果站在白茫茫雪地上，由於斗篷剛好遮掩半邊臉，感覺充滿神秘。迪士尼尚未公布合作方式，究竟秀智為白雪公主作韓語配音？抑或獻唱電影插曲？暫時仍是個謎。事實上，迪士尼電影如《魔雪奇緣2》、《花木蘭》及《小魚仙》先後找來少女時代成員太妍、AKMU秀賢和NewJeans（NJZ）成員Danielle配音兼唱歌，《星願奇緣》及《魔海奇緣2》亦邀請女團IVE的安俞真及Twice的娜璉唱主題曲。《白雪公主》分別在本月19及20日在韓國和日本上映。

據英國《每日郵報》報道，當地將不會舉辦《白雪公主》首映禮，原因是迪士尼擔心拉丁裔的麗素施嘉扮演白雪公主，容易惹起當地「反覺醒」人士不滿，加上她曾發表解放巴勒斯坦言論，電影公司決定低調宣傳。有知情人士透露，英國的宣傳活動數目亦會減少，避免矛頭指向麗素。至於美國首映禮則如期舉行，屆時麗素與姬兒加杜將會再次同場亮相。

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