【娛樂場】《煮題COOK 6》 名廚張錦祥余健志中山覓食攻略

Ricky與Jacky率先介紹中山名物「石岐乳鴿」，邀得當地名廚鄭耀榮（猛哥）解構「石岐乳鴿」的美味玄機，講述生炸乳鴿與紅燒乳鴿的分別，更向兩主持傳授烹調「生炸乳鴿」秘技和秘製醃鴿方法，讓乳鴿香甜無騷味，再品嘗全鴿宴，展示乳鴿煮法的千變萬化，包括煲湯、燜、炒、炸等。Ricky帶路到有「譚校長（譚詠麟）粥店」之稱的食店，校長曾在微博力推此粥店，特別是肉丸及第粥與蝦子雲吞撈麵，再到中山必食精工小菜店歎海鮮，大享口福。

唔瞓覺凌晨兩點捉禾蟲

Ricky和Jacky之後到中山市坦洲鎮，品嘗人生必食的河魨（河豚）盛宴。當地的河魨養殖場面積達2000畝，單計一個塘的產量已超過兩萬斤。這裏的河魨以肉質細嫩鮮美，營養價值高而聞名，最重要是無毒，食客可安心享用。兩大廚食到讚不絕口，Jacky大讚魚湯是他品嘗過最鮮、最濃、最香的。接着他們前往沙溪鎮聖獅村，向高人學習製作傳統手工辣椒餅，偷師後，Ricky與Jacky在一座百年歷史的大宅中大展廚藝，即席烹煮兩道辣椒餅家常菜。其後到神灣鎮拜訪捉禾蟲專家浩哥，兩人為跟浩哥捕捉新鮮禾蟲，深夜不眠，等凌晨兩點潮退時出動，最後滿載而歸。Ricky翌日利用新鮮禾蟲，下廚烹調一道「泰式肉碎炒禾蟲」，又與Jacky品嘗全禾蟲宴。

岐江河大橋體驗夜繽紛

中山市內有不少大型市場，Ricky和Jacky探路之餘趁機入貨，到訪中山沙崗墟的市場，內有乾貨、醃菜和臘味等，種類繁多，兩大廚嘆為觀止，買了不少雜貨回港備用。Ricky力推一種皇帝柑，認為品種非常少見，味道十分清甜。之後他們還親手捉蟹，食盡奄仔蟹、肉蟹、水蟹和膏蟹，更到岐江河大橋體驗夜繽紛。Jacky與Ricky節目中不止在廚房展身手，還闖入大尖山騎馬、越野車初體驗，再到五桂山享受大漠風情，歎真正蒙古全羊宴，盡情吃喝玩樂。

《煮題COOK 6 中山好食好煮》

3月10日起 （周一至五）晚8時30分 HOY TV（77台）播映