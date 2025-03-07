教唆打人恐變「劣迹藝人」 王大陸5部待播作品隨時遭封殺

王大陸爆出連串負面新聞，形象受損，他擔任代言人的內地眼鏡品牌發聲明，稱不會縱容任何違法違紀行為，正進一步了解情况。據知王大陸有5部待播作品，包括電影《無法饒恕》、《腹喜》，電視劇《信條》、《吉屋》及《在不安的世界安靜地活》。如他被內地官方列為「劣迹藝人」，恐將被全面封殺，無法面世。

甄子丹：犯法要受法律制裁

甄子丹昨日以全國政協委員身分在北京參加政協會議。傳媒問他有否聽聞王大陸的爭議事件？他說沒有。當獲告知王大陸涉嫌教唆打人時，他說：「打人犯法了，犯法肯定必須要處理的，任何人犯法，肯定要受法律制裁，這個也是對所有人的一個保障。」問到王大陸會否成為劣迹藝人遭內地演藝圈封殺？他說：「不知道，但犯法肯定要處理的。」

娛樂組